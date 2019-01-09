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Bodrum'da iki domuz ilçe merkezine indi

Domuzlar ile onları kovalayan köpeğin mücadelesi kameraya yansıdı

09 Ocak 2019 Çarşamba 13:05
Bodrum'da iki domuz ilçe merkezine indi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan iki domuz ilçe merkezine indi.

Torba Mahallesi'ndeki bahçeye yiyecek bulmak için inen iki domuzu fark eden bir köpek, hayvanları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, köpeğin uzun süre havlayarak domuzları uzaklaştırmaya çalıştığı ama domuzlardan birinin köpeğe doğru hamle yaptığı yer alıyor. Domuzun üzerine gelmesiyle birkaç metre uzaklaşan köpek, tekrar havlayıp domuzları uzaklaştırmaya çalışıyor. Bir süre sonra domuzlar bölgeden ayrılıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 13:05
  1. Bodrum
  2. domuz
  3. köpek
  4. Muğla
  5. şehre inen domuz
  6. yiyecek

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