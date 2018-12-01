THY- Euroleague
0553 313 94 23

Bodrum'da içme suyu hattında patlama

Patlayan isale hattındaki tazyikli su, metrelerce yükseldi

01 Aralık 2018 Cumartesi 20:04
Bodrum'da içme suyu hattında patlama

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.

Yokuşbaşı Mahallesi'nde içme suyu isale hattı patladı, fışkıran tazyikli su metrelerce yükseldi.

Vanayı kapatan Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.

Suyun fışkırma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlçede 25 ve 26 Kasım'da Torba Mahallesi'nde iki ayrı noktadaki su hattında patlama meydana gelmişti.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 20:04
  1. Bodrum
  2. Muğla
  3. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ)
  4. su borusu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayaklarınıza iyi bakın
    1. Ayaklarınıza iyi bakın
    2. Asya Parlamenterler Asamblesi 11...
    3. Porselen kullanırken bunlara dikkat edin
    4. Hanımlara açlığını yatıştırma formülleri
    5. Hapisteki Katalan siyasetçilerden 2'si..
    6. Lastik sanayicileri uyardı: Kış..
    7. Trabzonspor'dan kritik 3 puan!..
    8. GÜNCELLEME - Iğdır'da iki otomobil..
    9. Enes Ünal'ın golü Real Valladolid'e..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    11. Erdoğan-Trump görüşmesi başladı
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı..
    13. AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti..
    14. İlkay Gündoğan gol attı, Manchester..
    15. Başkan Erdoğan, G20'de Macri ile görüştü
    16. Tekvando: Avrupa Yıldızlar Şampiyonası
    17. Basketbol: Toplu sonuç
    18. Oğlu dur ihtarına uymadı, babası..
    19. Diş sağlığı çocuklarda temel sorun
    20. Trump, 'Baba Bush'un cenaze törenine..
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi
    Havada tehlikeli gerilim! F-16'lar Rus jetleri için kalktı
    Havada tehlikeli gerilim! F-16'lar Rus jetleri için kalktı
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher