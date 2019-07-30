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Bodrum’da hayvan satış ve kesim yerleri belirlendi

Bodrum Belediyesi, Kurban Bayramı’nda vatandaşların sağlıklı bir şekilde kurban kesimi gerçekleştirebilmesi ve kesim bitiminde atıkların çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturmadan toplanabilmesi amacıyla bir takım önlemler aldı.

30 Temmuz 2019 Salı 14:37
Bodrum’da hayvan satış ve kesim yerleri belirlendi

Bodrum Belediyesi, Kurban Bayramı’nda vatandaşların sağlıklı bir şekilde kurban kesimi gerçekleştirebilmesi ve kesim bitiminde atıkların çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturmadan toplanabilmesi amacıyla bir takım önlemler aldı.


Belediye ekipleri, kurban satış ve kesim alanlarında vatandaşların temiz, sağlıklı ve rahat bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.


Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz başkanlığında oluşturulan “Kurban Hizmetleri Komisyonu”nun kararları doğrultusunda, ilçemizde kurban satışı için dört, kurban kesimi için de 10 ayrı nokta belirlendi. Kurban kesim yerlerini ve gerekli usul esasları belirleyen komisyonun 2019 Yılı Kurban Hizmetleri Uygulanmasına Dair Tebliğe göre belirlediği kurban satış yerleri şöyle:


Kızılağaç Deve GüreşiArenası, Kadıkalesi Mezarlığı Yanı, Yalıkavak-Sülüklü Kavşağı belediyeye ait alan ve Mumcular Pazar yeri girişi.


Komisyon bu yıl kurban kesim yerleri olarak da şu noktaları belirledi:


Bodrum Belediyesi eski mezbahanesi,


Kızılağaç Deve GüreşiArenası,


Turgutreis Mahallesi Temizlik İşleri Şantiyesi,


Kadıkalesi Cam Yanındaki arazi,


Gümüşlük Mahallesi Belediye Kademesi,


Yalıkavak Mahallesi Belediye Kademesi,


Konacık ve Bitez Mahalleleri için Konacık Mezarlıklar Müdürlüğü,


Göltürkbükü Mahallesi Belediye Kademesi,


Gündoğan Mahallesi Belediye Kademesi,


Ortakent Mahallesi Belediye Kademesi.


Özel hayvan kesim yerleri ise şöyle duyuruldu:


Pınarlıbelen Mahallesi Mehmet Karaman Besi Çiftliği,


Akçaalan Mahallesi Celepoğlu ile Özay Akalan Besi Çiftlikleri,


Çamlık Mahallesi Ümmetoğlu Besi Çiftliği,


İslamhaneleri Mahallesi İlhanoğlu,


Mandalinci ve Mustafa Can Besi Çiftlikleri,


Gündoğan Mahallesi Yöntem Besi Çiftliği ve


Turgutreis Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Binası


Kurban kesim ücretleri de açıklandı


Kurban satış ve kesim yerlerinde her türlü sağlık şartları, çevre temizliği, sosyal ihtiyaçların giderilmesi ve hijyenik şartların sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasını kararlaştıran komisyon, kesim ücretlerini büyükbaş hayvan kesimi için 350, küçükbaş hayvan kesimi için ise 100 TL olarak belirledi.


İlaçlama, dezenfeksiyon ve küpe kontrolü belediye’den


Kurban Bayramı süresince, Bodrum İlçe Müftülüğü görevlilerinin kurbanlık hayvan kesim yerlerinde bulunacağı açıklandı. Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli ise bayram süresince kurbanlık hayvan kesim yerlerinde ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerini sağlayacak. Ayrıca, kurbanlık hayvan satış yerlerinde çalışmalarına başlayan Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de hayvanların küpe kontrollerini bayram boyunca sürdürecek. Kurban Bayramı süresince vatandaşların 316 11 85 numaralı hattı arayarak bilgi alabilecekleri bildirildi. Bodrum Belediyesi ekipleri, kesim yerlerini Kurban Bayramı için hazırlamaya başladı. Satış yerlerinde denetimler sürdürülürken, satış noktalarındaki esnaf ve vatandaşların ihtiyaçlarına da cevap veriliyor.


Öte yandan, 2019 Yılı Kurban Hizmetleri Uygulanmasına Dair Tebliği uyarınca,belirlenen yerler dışında kurban kesimi yaparak çevreyi kirletenlere Kabahatler Kanunu’na göre yasal işlem yapılacağı bildirildi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:37
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