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Bodrum'da göçmen kaçakçılığı operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Bodrum’da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27 Kasım 2018 Salı 19:11
Bodrum'da göçmen kaçakçılığı operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesi için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Gümbet Mahallesi’nden taksi ile Bardakçı Koyu’na göçmen sevkiyatı yapıldığına dair bilgiler aldı.

Ekipler, olayın organizatörü ve suça iştirak eden M. Ş., M. K., D. Ç, Suriye uyruklu M.A.T. ve İran uyruklu M.V.’yi gözaltına aldı. Olayda yakalanan 47 kaçak göçmen, Muğla Göç İdaresine teslim edildi. Bugün adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İran uyruklu M.V. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Organizatörlerden biri yol denetiminde yakalandı

Öte yandan Bodrum'da, geçen 22 Ekim'de, 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 17 kaçak göçmenin ise sağ kurtarıldığı olaya karıştığı iddiasıyla aranan organizatörlerden biri, İzmir'inTorbalı ilçesinde, jandarmanın yol denetiminde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 19:11
  1. Muğla
  2. İzmir
  3. Bodrum
  4. gümbet
  5. mülteciler

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