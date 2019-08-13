0553 313 94 23

Bodrum'da fiyatların yüksek olduğu iddiası

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras:- "Bodrum'dan fiyat paylaşımlarıyla insanların aklında soru işareti oluşturmaya çalışan bir kesim var. Aynı şekilde pahalılık haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyoruz. Oysa Bodrum'da yaz kış binlerce memur, işçi, köylü yaşıyor"

13 Ağustos 2019 Salı 15:09
Bodrum'da fiyatların yüksek olduğu iddiası

MUĞLA (AA) - Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum'un genelinin pahalı olduğuna dair sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Aras, yaptığı yazılı açıklamada, Bodrum'un kesinlikle pahalı bir turizm merkezi olmadığını belirtti.

İlçede her bütçeye, her beğeniye uygun bir restoran, plaj, konaklama tesisi ya da eğlence mekanı bulunduğuna işaret eden Aras, "Bodrum'dan fiyat paylaşımlarıyla insanların aklında soru işareti oluşturmaya çalışan bir kesim var. Aynı şekilde pahalılık haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyoruz. Oysa Bodrum'da yaz kış binlerce memur, işçi, köylü yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Çok ekstrem bir mekan ya da tesisteki bazı hizmetlerin kendi standardına göre bedeli olduğunu vurgulayan Aras, bu durumu genellemenin yanlış olduğunu vurguladı.

"Bodrum plajlarında 200-400 liraya denize giriliyor" demenin, Bodrum'a yapılan bir haksızlık olduğunu belirten Aras, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Birçok işletme giriş ücreti almaz. Bunun da ötesinde belediye plajları tamamen ücretsiz. Duşu, tuvaleti, kabini olan plajlarda dilediğiniz gibi gününüzü geçirebilirsiniz. Ekstrem pahalı fiyatlar sunan işletmelere de uyarılarımızı her zaman yapıyoruz. Dolayısıyla hiç kimse Bodrum'a gelmekten çekinmesin. Bu pahalılık haberlerinden etkilenmesin. Gönül rahatlığıyla tatilinizi Bodrum'da yapabilirsiniz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 15:09
  1. Ahmet Aras
  2. Bodrum
  3. pahalılık
  4. Turizm

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Turizm merkezi Kaş’ın nüfusu bayramda ikiye katlandı
    1. Turizm merkezi Kaş’ın nüfusu bayramda..
    2. Susuz kalan kaplumbağalara "can suyu"
    3. Salda Gölü'nde bayram kalabalığı!
    4. Didim’de sinema günleri sürüyor
    5. İstanbullular akın etti plajlar dolup..
    6. 'Suriye Anayasası Komisyonunda sona..
    7. Ronaldo’dan Zidane’a övgü
    8. Göksel Gümüşdağ açıkladı! Fenerbahçe..
    9. Meteorolojiden 5 il için sıcaklık..
    10. Meteorolojiden sıcak hava uyarısı
    11. Yenişehir’deki orman yangınında yeni..
    12. Samsun deniz avcılığının merkezi oldu
    13. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde flamingo..
    14. BM Hong Kong’daki şiddeti kınadı
    15. Jorgensen: Şampiyonluk hasretine son..
    16. Salvini'den göçmen taşıyan STK'lere..
    17. Traktör ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
    18. Yılmaz vatandaşlarla son kez..
    19. Elazığ’da iki otomobil çarpıştı: 5..
    20. Karaman'da emniyet şeridinde feci..
    21. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 1..
    22. Transözofageal Ekokardiyografi nedir?
    23. Gerze’de 20 kişi hastanelik oldu
    24. Malezya’da İrlandalı genç kızı arama..
    25. Anadolu Otoyolu'nda cip devrildi: 6..
    26. Şüphe üzerine durdurulan araç,..
    27. Amerika'da on binlerce Müslüman..
    28. BM'den Hong Kong'da "diyalog" mesajı
    29. Domuz nöbeti için ağaca çıktı,..
    30. Kurban pazarında bıçaklı kavga
    Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    AK Parti'li Jülide Sarıeroğlu Erdoğan'ı telefonuna bakın nasıl kaydetmiş
    AK Parti'li Jülide Sarıeroğlu Erdoğan'ı telefonuna bakın nasıl kaydetmiş
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı