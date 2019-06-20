0553 313 94 23

Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması

Gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

20 Haziran 2019 Perşembe 10:27
Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 3'ü çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 31 kişinin kurtarıldığı tekne faciasıyla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurtarılan düzensiz göçmenlerin alınan ifadeleri ve yapılan diğer çalışmalar sonucunda gözaltına alınan Türk, Suriye, Filistin ve Irak uyruklu 9 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında Bodrum Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan olayla ilgili Suriye uyruklu 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen ve el koyma kararı çıkarılan 6 araçtan ikisine el konulduğu, 4 aracında bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Akyarlar Mahallesi kıyısına yaklaşık bir kilometre açıkta 34 metre derinliğe battığı tespit edilen teknenin çıkarılmasının da çok zor olduğu, henüz böyle bir girişimin bulunmadığı kaydedildi.

Bodrum ilçesi açıklarında 17 Haziran'da, düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Türk Sahil Güvenlik unsurları sevk edilmiş, denize boğulma tehlikesi geçiren Filistin, Yemen, Somali ve Suriye uyruklu 31 düzensiz göçmen kurtarılmış, dalgıçların çalışmasında ise 3'ü çocuk 12 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:27
  1. adliye
  2. Bodrum
  3. düzensiz göçmne
  4. jandarma
  5. Muğla
  6. tekne batması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dr. Öğretim Üyesi Armağan Teke Lloyd’tan Uluslararası Yayın
    1. Dr. Öğretim Üyesi Armağan Teke..
    2. İzmir’in aromatik bitkileri Çin’e deva..
    3. Aynı evde yaşayıp farklı dili..
    4. Çocuklarımızı Kur'an ahlakı ile..
    5. Uzungöl değil çamurgöl
    6. Manisa’da başarılı öğrencilere..
    7. Samsun'da otomobil devrildi: 1 ölü
    8. Kırklareli Valiliği ve DeFacto..
    9. Türk antrenör Kazakistan'ı olimpiyat..
    10. Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi..
    11. Dışişlerinden Dünya Mülteciler Günü..
    12. Trabzon Araklı’daki selde kaybolan 3..
    13. Şırnak'taki komando taburlarına..
    14. Akhisar Kent Konseyine 12 yeni muhtar..
    15. Kocasinan’da geleceğin ressamları..
    16. 12 kişinin öldüğü tekne faciası ile..
    17. Tekirdağ'da karı koca başlarından..
    18. Genelkurmay çatı davasında karar..
    19. Altındağ’da topyekün denetim
    20. Metruk binada yakalanan şahısların..
    21. Kula’da motosiklet denetimleri..
    22. Çatı davasında 'Fetullah Gülen' detayı!
    23. ALS hastalığı erkeklerde daha çok..
    24. Raylı sistem inşasında İstanbul..
    25. Potada şampiyon belli oluyor
    26. Altındağ’da “Sıfır moloz” dönemi
    27. Yuvadan düşen yavru serçeler için..
    28. Çevreciler Datça kıyılarındaki..
    29. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik..
    30. Türk Kızılay’ı bağışcılarına madalya
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır