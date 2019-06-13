Bodrum’da dilenci operasyonu

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi başta olmak üzere Yarımada genelinde tatilcilerin yoğun olduğu bölgelerde dilencilik yapan şahıslara göz açtırmıyor.

Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte Bodrum genelinde özellikle kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde ve çarşı merkezlerinde denetimlerini arttıran Belediye zabıta ekipleri, dilencilere yönelik operasyonlarına da hız kesmeden devam ediyor. Özellikle cami önleri, yol kenarları ve sahillerde operasyonlarını sıklaştıran ekipler, dilencilik yaptıklarını tespit ettikleri kişileri yakalayarak Kabahatler Kanunu çerçevesinde yasal işlem uyguluyor. Mevzuat doğrultusunda kimlik tespitleri yapılan dilenciler, üzerlerinden çıkan paralara tutanak düzenlenmesinin ardından uyarılarak şehir dışına çıkarılıyor. Zabıta Müdürlüğü vatandaşlara küçük çocukları da kullanarak duygu sömürüsü yapan bu kişilere para vermemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Zabıta ekipleri ayrıca Bodrum’da izinsiz ilan dağıtımı ve seyyar satıcılık yapanlara karşı da denetimlerini sıklaştırdı. Yetkililer, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan bu tür faaliyetleri yapan şahıslar ve firmaların tespit edilerek gerekli cezai işlemlerin uygulandığını belirtti.