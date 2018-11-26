Bodrum'da dev palmiye ağacı köfteci dükkanının çatısına devrildi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kırılan palmiye ağacının içinden geçtiği köfteci dükkanının çatısına devrildiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçedeki Neyzen Tevfik Caddesi'nde hizmet veren bir köfteci dükkanının içinden geçen ve yaklaşık 70-80 yıllık olduğu belirtilen palmiye ağacının büyük bölümü, yağış ve rüzgarın da etkisiyle kırılarak iş yerinin önce çatısına, ardından da ön cephesinin üzerine devrildi.

Olayda yaralanan olmazken, işletmede maddi hasar meydana geldi. Ağacın devrilme anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde işletmenin ön kısmında bir masada oturan müşterilerin büyük bir gürültüyle devrilen ağacın altında kalmaktan işletmenin tentesi sayesinde son anda kurtulduğu görülürken, o anlarda işletmenin içerisinde de bir süre panik yaşandığı da gözlendi.

İşletme sahibi Cafer Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağacın, rüzgar ve yağışın etkisiyle kırıldığını tahmin ettiklerini söyledi.

Olayın büyük bir gürültüyle yaşandığını ifade eden Uzun, "Ağaç bir anda yere düştü. İçeride insanlarda vardı. Şu anda şoktayım. Çok şükür insanlara bir şey olmadı. Ağaç oldukça yaşlı. İşletmemizde zarar oluştu." diye konuştu.

Polis ekipleri olay yerinden inceleme yaparken, kırılan ağacın parçaları ise belediye görevlilerince toplandı.