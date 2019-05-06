Bodrum’da Deniz ve arkadaşları için üç fidan dikildi

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın adı, Bodrum Belediyesi önüne dikilen üç fidanla yaşayacak.

Türkiye’de sol hareketinin önemli isimleri arasında yer alan 68 gençlik hareketi önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 47. yıldönümünde Bodrum’da anıldı. Bodrum Belediyesi önünde düzenlenen anma törenine CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, CHP İlçe örgütü üyeleri, kadın ve gençlik kolları, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törene katılanlar arasında İstanbul Barosu eski başkanı Turgut Kazan da vardı.

Törenden hemen önce CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay ve CHP İlçe örgütü üyeleri Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı makamında ziyaret etti. Daha sonra Belediye binası önündeki törene geçildi. Saygı duruşu ile başlayan anma töreninde Deniz ve arkadaşlarının anısına Bodrum Belediyesi önündeki yeşil alana begonvil fidanları dikildi ve "İnan Deniz Aslan Gibiyiz" yazılı dövizler bırakıldı.

Törende kısa bir konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, değişim yapmanın büyük bir cesaret, yürek, bilgi ve birikim meselesi olduğunu belirterek " Değişim yapmak büyük bir cesaret, yürek, bilgi ve birikim meselesidir. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, toplumun önüne geçerek ülkenin yeniden bağımsızlığı için hayatlarını ortaya koymuşlar ve mücadele vermişlerdir. Maalesef günün şartlarında, arkalarında duracak o kitleleri bulamadıkları için kötü bir sonla karşılaştılar. Onlar da bizler gibi bu ülkenin geleceğini düşünüyorlardı. Onların vizyonu, misyonu çok daha büyüktü. Günün şartlarına kurban oldular. Minnetle anıyoruz. Bizlere umut veren nsanlar ve biz onların umuduyla aşılmazları aşalım, mücadelemizi onların umuduyla gerçekleştirelim." dedi.

CHP İlçe Başkanı Halil Karahan da üç fidanın asla unutulmayacağını belirterek " İdam kararı verenler akıllarda kalmadı ancak Deniz, Hüseyin ve Yusuf, bugün gönüllerde ve mücadelemizde yaşıyor. Sonsuza kadar devam edecek."diye konuştu.

CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Alkım Denizaslanı ise "Umudun, hakkın, halkın mücadelesini bugün aynı kararlılıkla sürdürüyor olmanın mutluluğu içindeyim. O gün sokağın hakkı için bu mücadelede darağacına giden üç fidanı saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Bodrum’daki anma etkinliğine katılan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay da, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın bu topraklarda oynanan oyunu bozmak için hayatlarını ortaya koyduğunu kaydederek "Onların mücadelesi bize hep örnek oldu. Bundan sonra da ışık tutmaya devam edecek. Musafa Kemal’ler, Deniz’ler, Uğur’lar bu topraklarda emperyalizme karşı mücadele verip bu uğurda hayatlarını verdilerse, biz de onların yürüdüğü yolda aynı şekilde yürüyoruz, yürümek zorundayız."dedi.

Bodrum’daki anma töreninde İstanbul Barosu eski Başkanı Turgut Kazan da vardı. KazanDeniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamla sonlanan mücadelesine dair bir konuşma yaparak "Necip Türk milleti ne yazık ki onları astı. Aslında 68 kuşağındaydılar ve bu hareket dünyanın her yerinde patlak vermişti. Dünyanın her yerinde çocuklarına sahip çıktılar, onları kucakladılar, yanlışlarını tartıştılar ve çocuklarını bağırlarına bastılar. Onların içinden siyasetçiler çıktı. Türkiye’de Deniz’ler, Hüseyin’ler, Yusuf’lardan politikacılar çıkacaktı. Onlar bağımsız, soygunsuz Türkiye istediler" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Bodrum Belediyesi önündeki üç ağacın önüne, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın hatırasına birer begonvil fidanı dikildi. Fidanları; Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’la birlikte, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, Gençlik Kolları Başkanı Alkım Denizaslanı ve Kadın Kolları Başkanı Emel Çakaloğlu dikti.