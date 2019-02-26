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Bodrum'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü kutlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü kutlandı

26 Şubat 2019 Salı 21:23
Bodrum'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü kutlandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü kutlandı.

AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ndeki kutlamada, üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu ve "Doğum günün kutlu olsun dünya lideri" yazlı pasta hazırlandı.

Kutlamaya katılanlar alkışlar eşliğinde "İyi ki doğdun reis" tezahüratları yaptı.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tüm hainliklerden, kötü emellerden, dış ve iç tehlikelerden, ihanetten koruyan, kollayan, çok güçlü bir liderimiz var. Allah'a şükürler olsun. Liderimize bu güzel gününde Bodrum'dan da mesaj ulaştırmak istiyorum. Allah ülkemizin, Cumhuriyetimizin, devletimizin geleceği adına ona güç kuvvet, uzun ömürler versin." diye konuştu.

CHP'nin kendi içinde düzeni, birliği sağlayamadığını savunan Demir, "Böyle bir durumdaki CHP'nin Bodrum'un yönetimine talip olmasını anlamak mümkün değil." dedi.

Muğla'nın ve Bodrum'un çok iyi hizmetlere ihtiyacı olduğunu anlatan Demir, şöyle devam etti:

"Bütün Muğla'da şansımızın yüksek olduğunu görüyorum. Siz de gözlemliyorsunuz. Bu fırsatı lütfen elimizden kaçırmayalım. Bodrum'un her tarafını görüyorsunuz pislik götürüyor. Her sene insanların kaderiymiş gibi sel felaketi ile karşı karşıya kalıyorlar. Yol, su meselesi yani her tarafı mesele. Bu meseleyi çözecek olan iktidarla birleşmektir, buluşmaktır. Bu dönem inşallah biz bunu hepimizin gayretleri ile başaracağız."

AK Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Dr. Tahir Ateş de "Sayın Cumhurbaşkanımıza, genel başkanımıza Allah uzun ömürler versin. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Çünkü onun varlığı, manevi, gücü bizler için çok önemli. Ondan aldığımız destekle çok güzel şeyler yapacağız." diye konuştu.

Ateş, "Bodrum'un sorunlarını çözecek tek ekibiz. Biz gelmezsek, maalesef o fiş çekilecek halde." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 21:23
  1.  AK Parti
  2. Bodrum
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Doğum günü
  5. kutlama
  6. Muğla
  7. seçim

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