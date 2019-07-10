0553 313 94 23

Bodrum’da çalmadık kapı kalmayacak

Bodrum Belediyesi, başlattığı yeni uygulama ile takdir topluyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:50
Bodrum’da çalmadık kapı kalmayacak

Bodrum Belediyesi, başlattığı yeni uygulama ile takdir topluyor. Belediye personeli Bodrum’da kapı kapı dolaşarak vatandaşların şikayet ve taleplerini dinlemeye başladı. Bir diğer yenilik de Belediye ana hizmet binası girişine kurulan Çözüm Masası oldu.


Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla başlatılan uygulamada esnaf ve vatandaşların dilek, öneri ve şikayetleri dinlenerek gerekli birimlere bildiriliyor. Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı personel tarafından Turgutreis Mahallesi’nden başlatılan yeni uygulama, vatandaşları hem şaşırtıyor hem de mutlu ediyor.


Ekipler ilk etapta Tugrutreis Mahallesi’nde iki hafta içinde toplam 600 haneye ulaşarak, vatandaşla yüz yüze görüştü. Daha önce belirlenen program çerçevesinde kapı kapı dolaşarak vatandaşın sorunlarını dinleyen ekip üyeleri, öncelikle belediyenin o mahalle ve sokakta yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veriyor. Bölgedeki ev ve işyerlerini tek tek gezen Belediye personeli, şikayet ve talep formları doldurtarak, acil çözüm bekleyen durumları ilgili birimlere bildirerek çözüm sürecini başlatıyor.Diğer talepler ise raporlanarak Belediye’nin konu ile ilgili ekiplerine sunuluyor.


Günde ortalama 150 vatandaşın dinlendiği uygulama Turgutreis Mahallesi’nin ardından belirli bir program dahilinde tüm Bodrum Yarımadası’na yayılacak.


BODRUM’DA ÇÖZÜM MASASI KURULDU


Bodrum Belediyesi’nde hayata geçirilen bir diğer yenilik ise Çözüm Masası oldu. Belediye ana hizmet binası girişinde, vatandaşların taleplerinin dinleneceği ve sorunlarını iletebileceği Çözüm Masası kuruldu. Vatandaşlar ile Bodrum Belediyesi arasında bir köprü vazifesi görecek olan çözüm masası, belediyenin sorumluluk alanındaki iş ve işlemlerin en kısa sürede çözüme kavuşmasına da olanak sağlayacak. Belediyeye gelen ve hizmet alacağı birim konusunda yeterli bilgisi olmayan vatandaşlar için karşılama, danışma, rehberlik ve refakat hizmeti sunan Çözüm Masası personeli, vatandaşların talep ve şikayetlerine en kısa sürede cevap üretilmesi için diğer müdürlükleri de harekete geçiriyor.


Bodrum Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi personelinin görevlendirildiği Çözüm Masası ile sosyal belediyecilik anlayışını ve çözüm odaklı hizmeti fiilen hayata geçirmeyi amaçladıklarını söyleyen Başkan Aras, "Hedefimiz Bodrum’da yaşayan vatandaşlarımızın nezdinde güveniliri, beklentilerinin karşılandığı, güçlü bir belediye olgusunu oluşturmak. Bunun en kısa ve en hızlı şekilde hayata geçirilmesi için gayret sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızın belediye içinde kapı kapı dolaşarak çare aramasının önüne geçecek ve belediyemize gelen herkesin buradan güler yüzle ayrılmasını sağlayacağız." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana’da sahte alkol zehirlenmesi: 1 ölü
    1. Adana’da sahte alkol zehirlenmesi: 1..
    2. 225 kiloluk hastaya Anka’da obezite..
    3. Fındık işçiliğinde reform
    4. ÇMKM Başkanı Kara’ya Başkan Bulut’dan..
    5. Bursa’nın ‘sağlık üssü’nde hizmet..
    6. Yasir Subaşı yeniden Fenerbahçe'de
    7. Taziyeye gidenleri taşıyan otomobil..
    8. Çoban: “Srebrenitsa’yı unutmayacağız”
    9. Su kanalına otomobil düştü
    10. Tosya’da infaz koruma memurlarına veda..
    11. HRÜ’de 15 Temmuz’u anma günü
    12. Genç Araştırmacı Yazar Şeymanur..
    13. Seyir halindeki araç alev içinde kaldı
    14. Meksikalı mülteci çocukların ABD..
    15. CHP'den "S-400" açıklaması
    16. Yasir Subaşı kimdir nereli ve kaç..
    17. Helikopter pist yoluna hayvan gübresi..
    18. Kocaeli’de AFKOM’dan vatandaşlara uyarı
    19. Köpeği ölen ünlü şarkıcı mavi turu..
    20. Bir Kur'an sevdalısının yürek sızlatan..
    21. Rize’de kedi kurtarma operasyonu
    22. Mehmet Şimşek Ali Babacan’ın kuracağı..
    23. Başkan Hürriyet’ten teşekkür yemeği
    24. Askerî personele iş güvenliği eğitimi
    25. Kurumsal hayatı bıraktı, sertifikalı..
    26. Merkel üçüncü kez titreme nöbeti..
    27. Trabzon’da 720 yıllık tarihi kale..
    28. Kafası parmaklıklara sıkışan çocuğu..
    29. İsrail hapishanelerinde halen 5 bin..
    30. Tarım Aygül: “Organik tarımı..
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"