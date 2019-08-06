Bodrum’da belediyenin geçicibarınma evini mesken tutan 15 kişi tahliye edilemedi

Bodrum’da sokakta kalan, huzurevi ya da bakım evine yerleştirileceği güne kadar barınacak yer ihtiyacı duyan kişilere sahip çıkmak ve mağdur olmalarının önüne geçmek amacıyla Belediye tarafından kullanılan geçici barınma evi, yıllardır kira bedeli ödemeden konaklama yapmak isteyen ve burayı otel ve pansiyon gibi kullanan misafirleri nedeniyle zor günler yaşıyor. Amacı dışında kullanıldığı için gerçek ihtiyaç sahiplerine cevap veremeyen geçici barınma evinde 5 yılı aşkın süredir konaklayan yaklaşık 15 kişinin tahliyesi için yapılan girişimler, misafirlerin direnişi nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Yardım Yönetmeliğinin 5. Maddesi uyarınca hizmet veren tesisin kurumlar tarafından Belediyeye yönlendirilen ve bir süreliğine barınma ihtiyacı olan kişilere, geçici olarak barınma hizmeti verdiğini anlatan Bodrum Belediyesi yetkilileri konu ile ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Söz konusu tesisin bir pansiyon, otel ya da bakım evi olmadığını vurgulayan yetkililer kurumun işleyişi ile ilgili şu bilgileri verdi “Geçici barınma hizmeti, sosyal yardım yönetmeliği kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sınırlı süre içinde barınma ihtiyaçlarının sağlandığı ve günlük üç öğün yemek verilen bir sosyal yardım hizmetidir. Talepte bulunan kişiler genellikle huzurevi veya engelli bakım merkezi müracaatları sonuçlanana kadar kalmak üzere geçici barınma talebinde bulunanlar veya Emniyet, Sosyal Hizmet Merkezi, Kaymakamlık ve Hastane gibi kurumlar tarafından Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yönlendirilen kişilerden oluşmaktadır. Vatandaşlarımız da bunu bilerek kurumumuza gelmektedir. Burada yaşanan sorun sınırlı bir süre kalmak üzere pansiyona yerleşenkişilerden bazılarının daha sonra buradan ayrılmak istemeyip sürekli kalacak şekilde Belediyenin kendilerine bir imkan sağlamasını istemelerinden kaynaklanmaktadır.”

Türkiye’de başka örneği yok

Bodrum Belediyesi’nin hayata geçirdiği bu hizmetin Türkiye’nin başka hiçbir yerinde bir örneği olmadığını da dile getiren yetkililer, “Bu hizmet kendiliğinden başlayan ve bugüne kadar gelen bir sistemin sonucudur. Ancak ne yazık ki suistimaller, hizmetin doğru bir şekilde yürütülmesini engellemektedir. Bodrum’un en merkezi lokasyonunda, deniz kenarında bir pansiyona yerleşen vatandaşlarımız, başka bir kurumda diledikleri gibi özgür bir şekilde yaşam süremeyeceklerini ve belli kurallara uyarak yaşamak zorunda kalacaklarını düşünerek, bu konforun kalıcı olmasını istemektedir. Gerekçe olarak da Bodrum’ dan başka bir şehirde yaşayamayacaklarını ya da huzurevi gibi bir yerde alkol başta olmak üzere bazı özgürlüklerinden yoksun kalacaklarını göstermektedirler. Bazı vatandaşlar da aldıkları emekli maaşının bir kısmını huzurevine vermek istemedikleri için burada konaklamaya devam edeceklerini söylemektedir. Ne yazık ki burası ne bir huzurevi ne de bir bakım evidir. İşlevsel olarak bizim yüzde 100 denetimimizin olmadığı böyle bir tesiste, bu hizmeti verebilmemiz de mümkün değil. Amacımız, Bodrum’da insanların zor durumda kalmaları durumunda sığınacakları geçici bir yuva oluşturmaktı. Bu hizmete ihtiyaç duyan insan sayısı gerçekten çok fazla. Ancak şu anda hali hazırda konaklayan 31 kişiden 15’i yıllardır bu pansiyondan çıkmak istemedikleri için, çok ihtiyaç duyan kişilere biz ne yazık ki yardımcı olamıyoruz.” diye konuştu.

“Alkol bağımlısıyım gidemem”

Yerel internet sitelerinde çıkan haberlere ilişkin de bir açıklama yapan yetkililer, söz konusu haberde adı geçen kişilerden birinin emekli maaşının kesilmesini istemediği için huzurevine gitmeyi reddettiğini, bir diğer kişinin de alkol bağımlısı olduğu için aynı konforu bulamayacağından yer değiştirmek istemediğini belirterek, “Kamuoyunun doğru bilgilenmesi adına, bu açıklamayı yapmak durumunda kaldık” dediler.