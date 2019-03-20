Bodrum'da "Avusturya Günleri" etkinliği

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Avusturya Günleri" etkinliğinde "Purple is the Color" grubu konser verdi.

Avusturya Kültür Ofisi, Bodrum Ticaret Odası ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle Bahçeşehir Koleji Konser Salonu'nda etkinlik düzenlendi.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan "Purple is the Color" grubu, caz konseriyle beğeni topladı.

Etkinlik koordinatörü Baki Bilgili, 5'incisini düzenledikleri etkinlikte Bodrum'un sanat ve toplum hayatına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Bodrum'da yabancı uyruklu birçok insanın yaşadığına değinen Bilgili, "İlçede birçok Avrupalı yaşıyor. Onlarla bizim ülkemiz insanlarını kaynaştırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda da sanat ve kültür hayatına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Her yıl bu etkinliklerde bir veya iki konserle sergiler düzenliyoruz." dedi.

Konsere, yerleşik yabancılar da yoğun ilgi gösterdi.