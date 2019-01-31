Bodrum'da askerleri taşıyan minibüs kayalıklara çarptı: 3 yaralı

Bodrum'da askerleri taşıyan minibüs kayalıklara çarptı: 3 yaralı31 Ocak 2019 Perşembe 19:50
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, askeri personel taşıyan minibüsün kayalıklara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bodrum-Milas karayolu Güvercinlik istikametine giden ve askeri personel taşıyan 48 TN 173 plakalı minibüs yoldan çıkarak, kayalıklara çarptı.
Yaralanan sürücü ile 2 asker, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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