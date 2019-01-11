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Bodrum'da arazide yakılan ateş minibüse zarar verdi

11 Ocak 2019 Cuma 23:37
Bodrum'da arazide yakılan ateş minibüse zarar verdi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, arazide yakılan ateşin park halindeki bir minibüse sıçraması sonucu, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Türkkuyusu Mahallesi'nde arazide ısınmak amacıyla yakılan ateş kısa sürede çevreye yayıldı. Yangın, bölgede park halinde bulunan ve bir vatandaşın da içerisinde olduğu minibüse sıçradı.

Yangın sırasında minibüste bulunan kişi, son anda dışarıya çıkarak kurtuldu.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, minibüsün tamamını saran alevlere müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında, minibüs tamamen yandı.

İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlattı.

Yangın, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 23:37
  1. Bodrum
  2. İtfaiye
  3. minibüs
  4. Muğla
  5. Yangın

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