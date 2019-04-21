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Bodrum’da 13 katlı dev yolcu gemisine folklor ekibi ile karşılama

Yunanistan’ın Souda Crete limanından Bodrum’a gelen 290 metre uzunluğundaki 13 katlı yolcu gemisi folklor ekibi ve çiçeklerle karşılanınca gemi kaptanı ve yolcular şaşkınlık yaşadı.

21 Nisan 2019 Pazar 16:04
Bodrum’da 13 katlı dev yolcu gemisine folklor ekibi ile karşılama

Yunanistan’ın Souda Crete limanından Bodrum’a gelen 290 metre uzunluğundaki 13 katlı yolcu gemisi folklor ekibi ve çiçeklerle karşılanınca gemi kaptanı ve yolcular şaşkınlık yaşadı.


2019 turizm sezonunun ilk yolcu gemisi Mein Schiff, 2 bin 636 yolcusu ve 982 personeli ile sabah saatlerinde Bodrum Limanı’na demirledi. 13 katlı Malta Bayraklı gemide yüzme havuzları, kapalı ve açık spor alanları, alışveriş mağazaları, restoran, bar ve daha birçok yaşam alanı bulunurken, gemide çoğunluğu Alman olmak üzere 6 farklı ülkeden yolcu seyahat ediyor.


Karya Çiçekleri Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile gümrük sahasına giren yolcu gemisini Belediye Başkanı Ahmet Aras çiçeklerle karşıladı. Bodrum Yolcu Limanı Genel Müdürü ve Global Liman Holding Deniz Bölge Koordinatörü Aziz Güngör, Bodrum Liman Müdürü Haluk Hızlan ve Merhaba Gemicilik Seyahat Acentesi yetkilisi Süleyman Uysal’ın da eşlik ettiği karşılama sonrasında Başkan Aras gemiyi ziyaret etti. Mein Schiff 4 kaptanı Sebastian Naneder ve ekibi tarafından karşılanan Başkan Aras’a geminin plaketi takdim edildi. Geçen yıl 4 defa Bodrum’a geldiğini ifade eden kaptan Naneder, bu güzel karşılamadan dolayı çok şaşkın olduğunu söyledi. Başkan Ahmet Aras ise bölge turizmine önemli katkı sağlayan kruvaziyer turizmi ile daha yakından ilgileneceklerini ifade etti. Gemi kaptanı Sebastian Naneder, daha sonra Başkan Ahmet Aras’a gemi ve seferleri hakkında bilgiler verdi.


Gemiden kimileri bisikletleriyle, kimileri araçlarla, kimileri de yaya ayrılan yolcular, Bodrum’da kısa şehir turu yaptı. Bazı turistler ise ilçe merkezine giderek, merkez çarşısını gezip alışveriş yaptı. Gemide yolculuk yapan turistler, geçtiğimiz yıl da Bodrum’a geldiklerini ve ilçeyi çok beğendiklerini ifade ettiler.


Bodrum Yolcu Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, "Bu sene Bodrum için yine kurvaziyer turizminde büyümenin yeniden başlayacağı bir yıl olacak. Yaklaşık 15 gemi seferi olacak, bunlara bir 6-7 gemi seferini daha eklenebileceğini tahmin ediyoruz. Bu şekilde sezonu 2019 yılı için bitirecek, 2020 itibariyle de bu büyüme devam edecek. Önümüzdeki sene yaklaşık 25 gemi seferi görülmekte. Yine 2021 yılına doğru da artık o 2016’nın öncesinin o güzel günlerini görmeye başlayacağız" dedi.


Dev yolcu gemisinin akşam saatlerinde Rodos’a gideceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 16:04
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