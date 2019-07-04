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Bodrum’da 10 kaçak göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 10 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:34
Bodrum’da 10 kaçak göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 10 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; bu sabah saat 06.55 sıralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı bot, Bodrum’un İçmeler Mahallesi açıklarında devriye görevini yerine getirirken hareket halinde olan bir lastik bottu fark etti. Durdurulan lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 4’ü İran, 3’ü Irak, 2’si Mısır ve 1’i Pakistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalanarak, Sahil Güvenlik botuna alındı.


Yakalanan kaçak göçmenler ve kullandıkları lastik bot, işlemlerinin yapılması amacıyla Turgutreis Limanı’na intikal ettirildi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:34
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