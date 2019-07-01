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Bodrum’a milyon dolarlık yatırım

Bodrum’un Akyarlar Mahallesi’nde milyon dolarlık yatırım yapacak olan Karaderili Şirketler Grubu bölgeye hareketlilik getirecek.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:26
Bodrum’a milyon dolarlık yatırım

Bodrum’un Akyarlar Mahallesi’nde milyon dolarlık yatırım yapacak olan Karaderili Şirketler Grubu bölgeye hareketlilik getirecek. Karaderili Şirketler Grubu CEO’su Tevfik Talas, iş istihdamını arttırmak ve kaliteli turist getirerek 12 ay turizm için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı.


Bodrum’un Akyarlar Mahallesi’nde 2 otelleri bulunan Karaderili Şirketler Grubu otel yatak sayısını yükseltmeye karar verdi. 650 yataklı oteli bin 100 yatağa çıkaracak olan Karaderili Şirketler Grubu inşaat yasağı biter bitmez inşaata başlayacak. Turizm işletmeciliğinin önce gelen şirketleri arasında yer alan Karaderili Şirketler Grubu yaptıkları birçok otel ve turizm işletmeleriyle de yatırımcılara ışık tutuyor.


Karaderili Şirketler Grubu CEO’su Tevfik Talas turizmi değerlendirerek, “Bodrum turizmi gelişim gösteren bir bölgemiz. 2008 yılından itibaren Bodrum’da 2 tesisimizle birlikte faaliyetteyiz. Son dönemlere baktığımız zaman İstanbul’da gelişen terör olayı. Ardından 2015 yılında gerçekleştirilen hain darbe teşebbüsünden sonra Batılı medyanın bu sahil kıyısıyla negatif bir propagandası sonrası turizimde bir düşüş yaşandı. 2015 yılından sonra Turizm Bakanlığımızın da destekleri ve katkılarıyla yukarıya doğru giden bir pozitif ivme yakaladı. 2018 yılından Türkiye geneline 40 milyon hedefine ulaştık. 2019 yılında koyulan 52 milyon turist hedefi ise ilk 9 ayda 40 milyonları yakalayacak gibi görülüyor. 12 ayda 52 milyon turist hedefini tutturacağız gibi görülüyor. Akdeniz ve Ege kıyılarını baz aldığımız zaman öne çıkan en büyük faktör turizmde kişi sayısına ulaşırken, turizm gelirlerini de arttırmamızın çok çok önemli olduğunu görüyoruz işletmeler açısından. Her şey dahil sistemini tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Çok büyük yatak sayısı tesislerimiz var. Yatırımcılar, yatırımlarının karşısında ayakta kalma noktasında zorluk yağıyorlar. Kalifiye personel çalıştıramıyorlar. Biz bu her şey dahil sisteminden biraz uzaklaşıp, bölge esnafına, yatırımcıya maliyetler noktasından avantaj sağlayabiliriz. Bu durumu da uluslararası platformda rekabete dönüştürebilirsek hem kişi sayısını yakalama olasılığımız artacak hem de gelir seviyesini arttırmada bizim önümüzü açacak” ifadelerini kullandı.



Otel müjdesini verdi


Talas, milyon dolarlık yatırımla otellerinin kapasitesini yükselteceklerini ifade ederek, “2008 yılında biz burada faaliyet göstermeye başladık. Toplam 215 odada 650 yatak kapasitemiz var. Hem otelimizin yanındaki arsamız inşaat yasağı bittiği andan itibaren Ekim ayında yeni bir yatırım daha yapacağız. Yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırım. Bu yatırımın tamamlanmasıyla birlikte bir sonraki senede bin 100 yatağa ulaşacağız. Bunun akabinde tesisimizi 4 ay açık değilde 12 ay açık tutabilmek ve 5 yıldız kategorisine girebilmek için tüm ilgili departmanlarımız ilgili çalışmaları yapıyorlar. Şu anda 300 kişi istihdam sağlıyoruz. Bir dahaki sezona 500 kişiye iş imkanı vermiş olacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:26
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