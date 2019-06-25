Bodruma giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı Develi ilçesinde bir evin bodrumuna giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Develi ilçesinde bir evin bodrumuna giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Gazi Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından bir evin bodrumuna yılan girdiği ihbarında bulundu. Yapılan ihbar sonrasında adrese gelen itfaiye ekipleri 10 dakikalık çalışma sonrasında yılanı bulunduğu yerden aldı.

Yılan yeniden doğal hayata bırakıldı.

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