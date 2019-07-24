0553 313 94 23

Bodrum'a demir atan motoryata 230 bin litre yakıt ikmali yapılacak

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:59
Bodrum'a demir atan motoryata 230 bin litre yakıt ikmali yapılacak

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesine demirleyen "Dream" isimli lüks motoryata 230 bin litre yakıt ikmali yapılacağı belirtildi.

İlçeye geldiğinde bir süre açıkta bekleyen Malta bayraklı yat, daha sonra Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Yolcu Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.

Akaryakıt taşıyan 8 tankerle ikmal yapılmaya başlanan 106 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki motoryata 230 bin litre yakıt ikmali yapılacağı öğrenildi.

Yunan asıllı bir armatöre ait yata yapılan yakıt ikmalinin akşam saatlerinde tamamlanacağı öğrenildi.

Yatın, ikmalin ardından Yunanistan'a gitmek üzere Bodrum'dan ayrılması bekleniyor.

Türkiye tersanelerinde 1997'de üretilip yolcu gemisi olarak kullanılan lüks yat "Dream"in, daha sonra tamir ve modernize işleminden geçirilerek bir süre önce yeniden denize indirildiği belirtilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:59
  1. akaryakıt
  2. Bodrum
  3. ikmal
  4. iskele
  5. Motoryat
  6. Muğla

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya’daki selin hasarı gün yüzüne çıkmaya başladı
    1. Sakarya’daki selin hasarı gün yüzüne..
    2. Başarılı gençlere Büyükşehir’den tatil..
    3. "20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür..
    4. Ata Demirer’in çiftlik sefası
    5. "Tur atlamak istiyoruz"
    6. Borsa, 103.500 puan sınırını test etti
    7. Hamilelerin kesinlikle yememesi..
    8. HÜDA PAR’da bayrak değişimi
    9. İsrail'in davetlisi "Suudi aktiviste"..
    10. Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken..
    11. Elektrik kontağından çıkan yangın..
    12. Çevreyi korudular hediyeleri kazandılar
    13. Başkan Yüksel: "24 Temmuz Gazeteciler..
    14. "Adalet savaşçısı" Boşnak anne şiir..
    15. Kütahya Belediyesi, gönüllü..
    16. Bitlis’te 4 terörist etkisiz hale..
    17. Gebze’de Halk Günleri sürüyor
    18. Alanya’da Alman turist havuzda boğuldu
    19. Mısır tarlasındaki kenevirleri drone..
    20. TBMM Başkanı Şentop, İskeçe..
    21. Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe..
    22. Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar
    23. Konya’da jandarmadan kaçak içki..
    24. TEM kenarında geniş alanda ot yangını..
    25. Nijerya'da silahlı çetelere operasyon
    26. Haliç’te suya düşen genç kız iskele..
    27. Bakan Turhan: "Demiryollarına 133..
    28. İzmir Barosundan Güzel Sanatlar..
    29. Tartıştığı sevgilisini arabadan atarak..
    30. Sınırda yakalanan firari FETÖ'cü..
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?