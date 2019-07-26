Bodrum Zabıtası göz açtırmıyor

Bodrum Belediyesi, kentin görüntü estetiğini bozan uygulamalara göz açtırmıyor. Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Bodrum’da çevreyi olumsuz etkileyen ve hem doğaya hem de insana zarar veren uygulamalara yönelik mücadele ederken, bir yandan da yarımadanın her mahallesinden gelen şikayet ve talepleri değerlendiriyor.

Yaz sezonunda nüfusu artan Bodrum’da başta çevre kirliliği olmak üzere, gürültü, işgaliye, yaya geçişini engelleyen park ihlalleri ve vatandaşları rahatsız eden dilencilere yönelik denetimler sıklaştırıldı. Gördüğü ve tespit ettiği her ihlali öncelikle sözlü uyaran ekipler, ihlale devam eden kişi ve firmalara hakkında ise cezai işlem başlatıyor.

Gelişigüzel afiş asmaya son

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kamuya açık alanlarda gelişigüzel asılan, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan afiş ve ilanlara karşı çalışma başlattı. Belediyeden izin almaksızın asılan afiş, pankart ve ilanlar toplanırken, afişleri asan şahıs ve işletmeler tespit edilerek Kabahatler Kanunu’na göre 320 TL ile 9 Bin 898 TL arasında cezai işlem uygulamaya başlandı. Kent içindeki yönlendirme tabelaları üzerine asılan afişler ise tek tek toplanıyor.

Sokaklara çöp atana göz yumulmayacak

Öte yandan Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonunda nüfusun artmasıyla birlikte fazla mesai yapmaya başladı. Çöp Saati uygulamasını başlatan Belediye, bu saatler dışında ve konteynırların çevresine atık ve çöp bırakarak çevre kirliliğine neden olan vatandaşları uyarırken, moloz ve hafriyat döken şahıs ve işletmeler hakkında da işlem başlatıyor. Bu çerçevede moloz ve hafriyat atıklarını gelişigüzel bırakanlar hakkında Kabahatler Kanunu’na göre 50 TL ile 16 Bin 510 TL arasında cezai işlem uygulanıyor. Cezaya ve uyarılara rağmen aynı hareketi tekrarlayan kişi ve firmalar tespit edildiğinde ceza miktarı katlanarak artıyor.

Kaldırıma araç park ederek engel oluşturmayın

Daha yaşanabilir bir Bodrum hedefiyle alınan önlemlerden bir diğeri de kural tanımadan gelişigüzel yerlere araç park eden sürücülere yönelik oldu. Belediye Zabıta ekipleri, kısa süreliğine de olsa kaldırımlara park eden ve özellikle engelli vatandaşların ulaşımını zorlaştıran araçlara karşı denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta, özellikle turistik bölgelere yakın yerlerde duraklayarak, araç yıkayan ve hatta araç içinde konaklayan tur ve şehirlerarası otobüs personelini uyararak uygun yerlere yönlendiriyor.

Gürültü kirliliği kontrol altına alınıyor

Bodrum kent estetiğini bozan görüntü kirliliğine yönelik önlemlerin yanı sıra, gürültü kirliliği şikayetleri de Bodrum Belediyesi Zabıtası ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından değerlendiriliyor. Gürültü kirliliğine neden olduğu tespit edilen işletmelerde Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 24’üncü madde c ve ç bendine göre ölçüm yapan ekipler, yapılan değerlendirme sonucunda ilgili işletmelere önlem almaları için süre veriyor. Uyarıları dikkate almayan mekanlara ise ilk seferde 36 bin 95 TL ceza kesiliyor. Tekrarlanması durumunda ceza iki katına çıkarılıyor. Canlı müzik belgesi olmadığı halde canlı müzik yapan işletmelere de 18 bin 37 TL cezai işlem uygulanıyor.

Seyyar satıcı ve dilenciler yakın takipte

Dilenci ve seyyar satıcılara yönelik çalışmalarını da sürdüren ekipler, özellikle tatilcilerin yoğun oldukları bölgelerde yaptıkları çalışmalarda tespit ettikleri dilenci ve seyyar satıcıları bölgeden uzaklaştırıyor. Dilencilere Kabahatler Kanunu’na göre 153 TL ceza kesen ekipler, seyyar satıcılara ise ilk seferde 153 TL, ikinci seferde ise 320 TL cezai işlem uyguluyor.

İnşaat yasağına uymayan ve özellikle gürültülü iş makineleriyle çalışan şahıs ve işletmelere de giden ekipler, inşaat çalışmasını durdurarak söz konusu işletmeye Kabahatler Kanunu’nun 32’inci maddesine istinaden 320 TL cezai işlem uyguluyor.

Gelişi güzel asılan yönlendirme levhalarını da kaldırtan zabıta ekipleri, sokak ve caddelerde esnaf ve vatandaşlar tarafından atılan masa ve sandalyeleri de kaldırtıyor.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, 7 gün 24 saat boyunca sürdürdükleri rutin kontrol ve denetimler dışında vatandaşlar tarafından Çağrı Merkezi ve WhatsApp İletişim Hattına bildirilen şikayetlere de en hızlı şekilde müdahale ediyor.