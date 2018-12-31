Bodrum Yolcu Limanı'nın işletme süresi uzatıldı

İSTANBUL (AA) - Bodrum Yolcu Limanı'nın işletme süresinin 49 yıla uzatılmasına ilişkin sözleşme imzalandı.

Global Holding Yatırım AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri AŞ, işletmekte olduğu Bodrum Yolcu Limanı'nın işletme süresinin, 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı Kanun'un 60. maddesi marifetiyle 4706 sayılı Kanun'a eklenen geçici 23. madde ve bu kanun maddesine dayanılarak 4 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması İle Satışına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca 49 yıla uzatılmasına ilişkin sözleşmenin imzalandığını şirketimize bildirmiştir." denildi.



