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"Bodrum Sinema Günleri Haftası" başladı

Bir hafta sürecek etkinlikte, Yeşilçam filmleri sinemaseverlerle buluşturulacak- YESEV Başkanı Coşkun Ertam: - "Amacımız Yeşilçam filmlerini tekrar insanlarımıza hatırlatmak ve yeni nesle sevdirmek"

02 Temmuz 2019 Salı 13:14
"Bodrum Sinema Günleri Haftası" başladı

MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen "Bodrum Sinema Günleri Haftası" etkinliği kapsamında sinemaseverler Yeşilçam filmlerini izlemenin keyfini yaşayacak.

Yeşilçam Sinema Emekçileri Sosyal Dayanışma Yaşatma ve Yardımlaşma Vakfı (YESEV) tarafından Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim'in de aralarında olduğu sinemaseverler katıldı.

Etkinliğin başlaması dolayısıyla düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Emeği geçenlere teşekkür plaketi verilen etkinlikte, hayatını kaybeden ünlü Yeşilçam oyuncuları da hazırlanan kısa video slayt gösterisiyle anıldı.

YESEV Başkanı Coşkun Ertam, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediklerini söyledi.

Bir hafta sürecek etkinliğin ücretsiz olacağını ifade eden Ertam, "Amacımız Yeşilçam filmlerini tekrar insanlarımıza hatırlatmak ve yeni nesle sevdirmek. Bu etkinlik kapsamında toplayacağımız kitapları da Güneydoğu'daki okullarımıza bağışlayacağız. Her çocuk kitap okusun, bizim için ışık olsun istiyoruz." diye konuştu.

Oyuncu Devlet Devrim de yaşamının bir bölümünü Bodrum'da geçirdiğini söyledi.

Yeşilçam filmlerinin çok değerli ve gündemde olduğunu aktaran Devrim, "Yeşilçam için buradayım. Yeşilçam'dan diğer sanatçılarla da zaman zaman görüşüyoruz. Artık jenerasyon ve ortam değişti. Yeşilçamlı olarak bize çok proje teklifi gelmiyor. Nedenini ise bilemiyorum." ifadesini kullandı.

Hafta kapsamında İzzet Günay, Perihan Savaş, Aytaç Arman, Ediz Hun, Selda Alkor, Kadir İnanır ve Müjde Ar gibi sanatçıların oynadığı filmlerin, beyaz perdede seyirciyle buluşacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:14
  1. "Bodrum Sinema Günleri Haftası"
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