Bodrum Müzik Akşamları "Bodrum Müzik Akşamları" etkinliğinin ikinci programında, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile keman sanatçısı Alexander Markov konser verdi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile keman sanatçısı Alexander Markov konser verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen "Bodrum Müzik Akşamları" etkinliğinin ikinci programında, Nikos Haliassas şefliğindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile keman virtüözü Alexander Markov sahne aldı. Alexander Markov, Çaykovski'nin keman konçertosu ve 5'inci senfoni eserlerinin seslendirildiği konserin ikinci bölümünde orkestra eşliğinde performans sergiledi. Etkinliği Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, eski bakan İmren Aykut, dünyaca ünlü piyano virtüözü ve Devlet Sanatçısı Gülsin Onay ve AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen'in de aralarında yer aldığı sanatseverler izledi. Bodrum Müzik Akşamları kapsamında, 15 Haziran'da şefliğini Gürer Aykal'ın yapacağı Bodrum Oda Orkestrası ile viyolonsel sanatçısı Çağ Erçağ bir konser verecek.

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