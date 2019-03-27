Bodrum Kent Park tamamlanıyor

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un talimatıyla Bodrum’un çehresini güzelleştirmek amacıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından projelendirilen Kent Park Projesi tamamlanıyor. 5 aydır süren çalışmaların ardından parkın en geç 2 ay içerisinde sezona hazır edilmesi planlanıyor.

Bodrum Umurca Mahallesi Yaka Sokak’ta kurulacak olan Kent Park (Yaka Sokak Parkı Yapımı ve Çevre Düzenlemesi) çalışmaları hızla devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum’un ruhuna yakışacak olan Kent Park projesinin en kısa sürede halkın hizmetine sunulacağını belirtti. 5 yıl içerisinde, Bodrum yarımadasında 141 adet parkı revize ederek yenilediklerini, 67 adet yeni park yaptıklarını, 21 adet parkta da engelli oyun grubunun bulunduğunu söyledi. 18 basketbol sahasının revize edildiğini, 25 tane yeni basketbol sahası yaptıklarını, 44 adet spor alanının revize edildiğini, 66 adet spor alanı yaptıklarının bilgisini verdi.

Yürüyüş yolları, bisiklet yolu, çocuk oyun alanları ile Bodrum’a yakışan proje

Başkan Kocadon, “Bodrum halkına yeni sosyal alanlar kazandırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu güzel projemiz de çok yakında tamamlanacak. Yerel seçimlerin ardından Bodrum’un seçeceği yeni başkanın da bu çalışmaları özenle devam ettirmesini diliyor, Bodrum’un ruhuna yakışan bu projemizi halkımızın hizmetine, hayal ettiğimiz gibi en güzel şekilde sunulmasını umuyorum. Sağlıklı nesiller yetiştirmek, çocuklarımızın ve gençlerimizin hem eğlenceli hem de eğitici, öğretici aktivitelerle zaman geçirmelerini sağlayabilmek için bu projemize çok önem veriyorum” dedi.

Daha önce belediye kademesi, park bahçeler müdürlüğü ofisi olarak kullanılan yaklaşık 20.000 metrekarelik alanda yer alacak parkın içinde; kütüphane, kafeterya, engelli vatandaşlarımıza iş imkanı sağlayarak üretkenliklerini geliştirebilecekleri bir kafe, okuma alanı, etkinlik alanı (çim), yürüyüş yolları, bisiklet yolu, çocuk oyun alanları, basketbol sahası, voleybol sahası, spor alanları ve arkeopark yer alacak. Çocuklar için açık ve kapalı eğitim serası bulundurularak bitkilerin üretim süreçleri seralarda görülebilecek. Mevcut bitki örtüsü korunarak hazırlanmış olan bitkisel peyzaj projesinde Bodrum’un yerel bitkileri kullanıldı. 9.000 metrekare yeşil alana açık hava bitki sergisi olarak yer verildi. Ağaçların arasına kurulan ip parkurları, ipli tırmanma ve denge elemanları, eğitim bisikletleri, braille ve işaret dili alfabesi öğrenebilecekleri panolar, puzzle panoları, salıncaklar ve oyun evleri bulunuyor. Çocuklar için eğlenceli ve eğitici olması amacıyla tasarlanan arkeopark, 500 metrekarelik alana kurulacak. Arkeoparkta çocuklar oyun oynayıp eğlenirken Bodrum’un tarihi ile ilgili de pek çok şeyi öğrenebilecekler.