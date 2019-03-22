Bodrum katta çıkan yangın paniğe neden oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde, bir apartmanın bodrumunda çıkan yangın hem apartman hem de mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu.

Yangın Hasan Efendi Mahallesi 1910 sokak 20 numaralı 4 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde meydana gelen yangın, binanın bodrum katından gelen yoğun duman sonrası fark edildi. Durumu hemen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne bildiren apartman sakinleri, yoğun duman nedeniyle de kısa süreli panik yaşadı. Yangın mahalline kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri binanın bodrum katındaki yangına hemen müdahale etti. Bodrum kattan sokağa açılan pencereyi de kıran itfaiye ekipleri hem buradan soğutma işlemi yaptı hem de dumanın çıkmasını sağladı. Soğutma işlemi sırasında mahalle ve apartman sakinleri yangını endişeli gözlerle takip etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken bodrum katta maddi hasar meydana geldi.