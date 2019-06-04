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Bodrum Halk Plajı açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:- "Turizm deyince sadece yabancı turisti düşünmemek lazım. Özellikle turizm bölgelerinde yaşayan yerel halkın da ihtiyaçlarını görmeliyiz"- "(Turist sayısı) İnşallah bütün sezon bu artış devam edecek. Bu sene için hedeflediğimiz turist sayısına erişeceğiz"

04 Haziran 2019 Salı 13:31
Bodrum Halk Plajı açıldı

MUĞLA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Halk Plajı'nın açılışında "Turizm deyince sadece yabancı turisti düşünmemek lazım. Özellikle turizm bölgelerinde yaşayan yerel halkın da ihtiyaçlarını görmeliyiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "turizmin yoğun yapıldığı bölgelerde halk plajları açılması" hedefi kapsamında oluşturulan ilk plaj, Bodrum ilçesi Kumbahçe Mahallesi Tavşanburnu mevkisinde açıldı.

Açılış programında gazetecilere açıklama yapan Bakan Ersoy, sözlerine vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak başladı.

Bayramla birlikte Bodrum'un sezona hızlı giriş yaptığını vurgulayan Ersoy, "Bu sene biliyorsunuz turist sayılarında ciddi bir artış var. İlk 4 aylık veriler oldukça olumlu geldi. Türkiye genelinde yüzde 12,22'lik bir artış yakaladık. Mayıs ayında da ramazan etkisine rağmen artışın devam etiğini gözlemliyoruz. İnşallah bütün sezon bu artış devam edecek. Bu sene için hedeflediğimiz turist sayısına erişeceğiz." dedi.

Geçen seneden itibaren hem hedefleri yükselttiklerini, hem de daha nitelikli turiste hitap edebilecek yeni bir turizm stratejisi belirleme kararı aldıklarını aktaran Ersoy, bu doğrultuda konaklama dışı geliri yüksek olan turisti hedeflediklerini, hem de turizmin 81 ile yayılmasını planladıklarını dile getirdi.

- "Yerel halkın da ihtiyaçlarını görmeliyiz"

Ersoy, vatandaşlara geçen sene halk plajlarıyla ilgili bir söz verdiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Turizm deyince sadece yabancı turisti düşünmemek lazım. Özellik turizm bölgelerinde yaşayan yerel halkın da ihtiyaçlarını görmeliyiz. Geçen sene Bakanlık olarak bir sözümüz vardı. Turizmin yoğun yapıldığı bölgelerde Antalya, Bodrum, Dalaman ya da İzmir olsun yerel halkın da sorunlarını çözecek bazı formüller geliştirmekti. Bu bağlamda halk plajları projesini geliştirmiştik. Bugün Allah'ın izniyle halk plajlarının ilkini Bodrum'da, ikincisini de Çeşme'de hizmete açıyoruz. 400'er kişilik halk plajları bu sene deneme mahiyetinde ilk kez açılacak. İnşallah bundan sonra da her yıl 4-5 tane bunlara ilave ederek ihtiyaç duyulan bölgelerde yerel halka yönelik, bölgedeki emsallerine karşı çok daha makul fiyatlarla hizmet verecek halk plajlarını devreye alıyoruz. Bodrum ve Çeşme halkına şimdiden hayırlı olsun."

Gelecek sene de Muğla ve İzmir'in diğer ilçeleriyle Antalya'nın bazı ilçelerine bu plajları yayarak zinciri geliştireceklerine değinen Ersoy, iyi başlayan sezonun yıl sonuna kadar güzel haberlerle 2023 hedefleriyle ilgili altyapıyı oluşturacak şekilde devam etmesini diledi.

Halk plajlarına girişin ücretsiz olacağını vurgulayan Ersoy, bu plajlarda kaliteyi de koruduklarını, plajların emsallerine göre çok daha makul fiyatlarda hizmet vereceğini ifade etti.

Ersoy, açılışın ardından halk plajı kafeteryasında programı takip eden gazetecilere lahmacun, ayran ve çay ikramında bulundu.

Programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Nadir Alparslan ve Özgül Özkan Yavuz'un yanı sıra AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla İl Kültür Turizm Müdür Vekili Filiz Karacaağaç ile vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 13:31
  1. Antalya
  2. Bodrum
  3. Çeşme
  4. halk plajı
  5. İzmir
  6. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  7. Muğla

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