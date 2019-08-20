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Gazetecilerin tatil sorusuna böyle cevap verdi! 'Bodrum' Ekrem, İstanbul'a dönüş yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sonunda Bodrum tatilini tamamlayarak İstanbul'a dönüş yaptı.

20 Ağustos 2019 Salı 15:41

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün saat 13.45 sıralarında Bodrum'dan İstanbul Havalimanı'na geldi.

'Kırmızı yelek' şov

İstanbul'da meydana gelen sel felaketi sırasında Bodrum'da tatilde olan CHP'li İmamoğlu, vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine gecikmeli olarak İstanbul'a dönmüştü. Kırmızı yeleğini giyip, dükkanını su basan esnafla poz veren İmamoğlu, tekrar Bodrum'a dönmüştü.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:41
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. CHP

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