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Bodrum DSİ isale hattı 7 yılda bin 240 defa patladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Devlet Su İşleri tarafından gerçekleştirilen su isale hattında 2012 yılından bugüne kadar bin 240 isale hattı patlaması gerçekleştiği açıklandı.

23 Temmuz 2019 Salı 13:07
Bodrum DSİ isale hattı 7 yılda bin 240 defa patladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Devlet Su İşleri tarafından gerçekleştirilen su isale hattında 2012 yılından bugüne kadar bin 240 isale hattı patlaması gerçekleştiği açıklandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından henüz kesin kabulü yapılmayan ve Bodrum’da meydana gelen patlaklara Muğla Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tarafından anında müdahale edilerek vatandaşların mağdur olmamaları için büyük çaba harcanıyor.


MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “DSİ hatlarından kaynaklanan patlamalara ekiplerimiz vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gece gündüz bu patlakların onarımı için uğraşıyor” denildi.


2012 yılında işletmeye alınan “Bodrum Yarım Adası İçme Suyu” isale ve depo ayrım hatlarında kullanılmış olan cam elyaf takviyeli boru (CTB) ile yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE)borularda günümüze kadarki süreçte bin 240 adet arıza gerçekleşti. Bu arızaların büyük bir kısmı büyük maddi hasarlar meydana getirdiği gibi arızalar da devam etmekte.


Konuyla ilgili olarak MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ’Bodrum Yarım Adası Acil İçme Suyu İnşaatı’ kapsamında içme suyu arıtma tesisi ve içme suyu isale hattı ile içme suyu depoları yapılarak 2012 yılında işletmeye alınmıştır. İşletmeye alınmasından sonra isale ve depo ayrım hatlarında kullanılmış olan cam elyaf takviyeli boru (CTB) ile yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE)borularda günümüze kadar ki süreçte 1240 adet arıza meydana gelmiştir. Bu arızalar neticesinde birçok bina, dükkan, otel ve yollarda büyük çaplı zararlar meydana gelmek ile birlikte yarım adaya su taşıyan sistemde kesintiler meydana gelmiştir. Arızanın büyüklüğüne göre tamirat süreleri değişkenlik göstermek ile birlikte yarım adada uzun süre su kesintilerine sebep olmuştur. Bu kapsamda bugün oluşan arıza CTB 700 boru hattına oluşmuş olup bu bölgede gerçekleşen 14. arızadır.Ayrıca aynı bölgede (Ortakent) depo ayrım HDPE 250 boru hatlarında 103 adet arıza meydana gelmiştir. Arızanın oluştuğu alan itibariyle boruya yapılacak müdahalenin zorluğuna istinaden genel müdürlüğümüz ekipleri tarafından 12 saattir arızayı tamir etme süreci devam etmekte olup en kısa sürede arıza tamir ederek sistemin tekrar aktif edilmesine çalışılmaktadır” denildi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:07
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