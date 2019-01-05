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Bodrum Deve Güreşi Festivali

Festival kapsamında 22 devenin katılımıyla düzenlenen kortej yürüyüşünde renkli görüntüler oluştu

05 Ocak 2019 Cumartesi 17:01
Bodrum Deve Güreşi Festivali

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen festival kapsamında develerle kortej yürüyüşü yapıldı.

Bodrum Deve Güreşi Festivali çerçevesinde otobüs terminalinde toplananlar, süsledikleri develeriyle davul zurna eşliğinde Cevat Şakir Caddesi ve Belediye Meydanı'ndan geçerek Neyzen Tevfik Caddesi'ne ulaştı. Develerin geçişi sırasında yerli ve yabancı turistler fotoğraf çekti, yürüyüşü izledi. Kortej yürüyüşünde renkli görüntüler oluştu.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, gazetecilere yaptığı açıklamada, deve güreşlerinin eski yıllardan gelen bir örf, adet olduğunu söyledi. "Bu örf ve adetleri, kültürü devam ettirmek bizim en büyük görevimiz." diyen Kocadon, toplumu ayakta tutan değerlerin örf ve adetler olduğunu belirtti.

Festivale katılan develerin değerinin 250 bin liradan başlayıp 750 bin liraya kadar çıktığını aktaran Kocadon, "Hiç kimse devesinin zarar görmesini istemez. Profesyonel hakemler eşliğinde bu güreşler yapılıyor." dedi.

Güreşlerde, farklı illerinden yaklaşık 120 deve yer alacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 17:01
  1. Bodrum
  2. Cep telefonu
  3. Güreş
  4. kortej
  5. turist

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