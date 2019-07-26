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Bodrum Belediyesi’nin anketine 24 saatte bin kişi katıldı

Bodrum Belediyesi’nin 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planı’na mümkün olan en geniş katılımın sağlanması amacıyla düzenlenen ankete ilgi büyük oldu.

26 Temmuz 2019 Cuma 15:09
Bodrum Belediyesi’nin anketine 24 saatte bin kişi katıldı

Bodrum Belediyesi’nin 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planı’na mümkün olan en geniş katılımın sağlanması amacıyla düzenlenen ankete ilgi büyük oldu. 25 Temmuz 2019 tarihinde Belediye’nin internet sitesinde başlatılan Dış Paydaş Anketine her yaş ve kesimden halkın katılımı hedefleniyor.


Bodrum Belediyesi’nin 2020-2024 dönemine ait Stratejik Planında Bodrum’da yaşayan her kesimin söz sahibi olması için çalışmalar başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde Belediye birimlerinin koordineli çalıştığı kurum ve meslek odalarının da katılımıyla ilk çalıştay gerçekleştirildi. Stratejik Plan Grup Başkanı ve Bodrum Belediye Meclisi Üyesi Emre Köroğlu, Bodrum Belediyesi’nin misyon, vizyon, hedef ve projelerinin yer alacağı 2020-2024 Stratejik Planı’nın mümkün olan en geniş katılımla oluşturulmasını amaçladıklarını belirterek şunları söyledi; “Bodrum Belediyesi, ilk kez bu kadar geniş katılımlı bir stratejik plan hazırlıyor. Bu sürece Belediyenin sorumluluk alanlarında işbirliği içinde çalıştığı tüm kurumlar başta olmak üzere, meslek odaları, kurum, kuruluş, dernek ve sendikaların dahil edilmesi için titiz bir çalışma başlattık. İlk çalıştayımızı, her müdürlüğün birebir çalıştığı kurumlarla gerçekleştirdik. Kent Konseyi ve Dernekler Masası’nın da desteğiyle, tüm STK’lara stratejik plan dokümanlarını ve anket formlarını göndererek, ilgileri dahilindeki sorunlar ve çözüm önerilerini de içeren değerlendirme raporlarını belirlenen tarihe kadar çalışma grubumuza iletmelerini istedik.”


Stratejik Plan çalışmaları kapsamında bir de anket başlattıklarını söyleyen Köroğlu, “Bodrum Belediyesi resmi internet sitesindeki anketimize ilk günden çok büyük bir ilgi oldu. Halkımızın yaşadığı kente gösterdiği duyarlılık bizim de motivasyonumuzu yükseltiyor. Amacımız, toplumun tüm kesimlerine, bütün Bodrum halkına ulaşarak, stratejik planı, halkımızla ve tüm paydaşlarımızla birlikte oluşturmak. Bu doğrultuda, bütün sivil toplum kuruluşlarımızla iletişimimiz ve bilgi akışımız devam edecek.” diye konuştu. Köroğlu, önümüzdeki haftalarda çok daha geniş katılımlı Stratejik Plan Çalıştayı düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 15:09
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