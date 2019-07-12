Bodrum Belediyesi’nden yeni doğan bebeklere destek Bodrum Belediyesi, Bodrum’da dünyaya gelen bebekleri güzel bir sürprizle karşılıyor.

Bodrum Belediyesi, Bodrum’da dünyaya gelen bebekleri güzel bir sürprizle karşılıyor. Belediye tarafından hayata geçirilen ’Hoş Geldin Bebek’ projesi kapsamında yeni doğan bebeklerin ev ziyaretleri başladı.

Proje kapsamında ilk ziyaret Yokuşbaşı Mahallesi’nde yaşayan Hatice ve Ersin Köse çiftinin evlerine gerçekleşti. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt’un ziyaretinde, Köse çiftinin Haziran ayında dünyaya gelen ikinci çocukları Toprak Köse için hazırlanan ’Hoş Geldin Bebek’ paketi hediye edildi.

“Hoş Geldin Bebek” kampanyası çerçevesinde, Bodrum’da dünyaya gelen bebekler tespit edilerek, yavrularını büyütme serüveninin başlangıcındaki ailelere bir katkıda bulunulması amaçlanıyor. Bodrum Belediyesi tarafından başlatılan projede genç ebeveynlere koruyucu sağlık hizmetinin anne karnında başladığı anlatılarak yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir de “Bebek Seti” hediye ediliyor.Bebek hediye paketleri, önümüzdeki hafta başından itibaren Belediye’nin Halkla İlişkiler personeli tarafından belirlenen program dahilinde dağıtılacak.

Projeden yararlanmak isteyen vatandaşların Bodrum Belediyesi web sitesindeki formu doldurmaları yeterli olacak.

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