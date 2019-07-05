Bodrum Belediyesinden bir ilk

Bodrum Belediyesi, engelli bireylerin belediyehizmetlerine rahatlıkla erişimini sağlamak amacıyla merdiven asansör uygulamasını devreye soktu.

Engelli vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişebilirliğini sağlamak için harekete geçen Bodrum Belediyesi, Bodrum’daki ana hizmet binasına merdiven asansör sistemi kurdu. Sistem sayesinde belediye binasına gelecek engelli vatandaşlar, girişten üçüncü kata kadar kolaylıkla ulaşabilecek.

Bodrum Belediyesi hizmet binasına gelen engelli, yaşlı ve obezite hastası vatandaşların bina içindeki işlerini daha kolay halledebilmeleri için koltuklu merdiven asansör sistemi döşendi. Bugüne dek, sadece hizmet binası girişine engelli rampalarını kullanarak ulaşabilen vatandaşlar, kurulan sistem sayesinde artık üçüncü kata kadar rahatlıkla çıkabilecekler. Sistem, tekerlekli sandalye kullananlar, koltuk değneği gibi destekler ile adım atabilenler ve merdiven çıkmakta zorlanan yaş grupları için konforlu bir bina içi iletişim imkanı sağlayacak. Böylece engelli vatandaşlar, Bodrum Belediyesi’nin hemen her birimine ulaşarak rahatlıkla işlerini halledebilecek.

Sistemi ilk kullanan vatandaşlardan 65 yaşındaki Güneş Demirkan, Bodrum Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi personelinin de yardımıyla koltuğa oturtuldu. Hiç zorluk çekmeden Başkanlık katına kadar çıkan Demirkan, bir trafik kazası sonucu omurilik felci geçirdiğini, yoğun bir tedavi sonrasında ayağa kalkabildiğini ancak merdiven çıkmakta zorlandığını söyledi. Belediye binasında böyle bir sistem ile karşılaştığı için çok mutlu olduğunu belirten Demirkan, "bütün engelliler adına belediyemize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Vatandaşlara en iyi hizmeti en doğru şekilde vermek için çalıştıklarını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için farklı projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Başkan Aras, "Belediye binamızda bugüne kadar böyle bir sistem olmadığı için birçok engelli vatandaşımız gelemiyordu ve işlemlerini yakınları aracılığıyla yapmak zorunda kalıyorlardı. Artık belediyemizin kapıları engelli vatandaşlarımıza da sonuna kadar açıktır. Onların da kamu hizmetlerinden en verimli şekilde faydalanmaları en doğal haklarıdır." dedi.

Özel bir firmaya yaptırılan sistem akü ile çalışıyor. Her durakta otomatik olarak kendi kendini şarj edebilen koltuk elektrik kesintisi durumunda 8-10 sefer iniş çıkış yapabilecek güce sahip. Firma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, böylesine konforlu bir sistemin ilk defa Bodrum Belediyesinde uygulandığı, diğer bazı belediyelerde ise farklı konseptlerde asansörlerin kullanıldığı ifade edildi.

Şirket CEO’su Erol Türkoğlu tarafından koltuk tipi merdiven asansör ile ilgili Halkla İlişkiler Birimi personeline eğitim verildi.