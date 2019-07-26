Bodrum Belediyesi,halkın taleplerini öğrenmek amacıyla anket başlattı

Bodrum Belediyesi, halkçı ve katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda Bodrum’da yaşayan vatandaşların görüş, beklenti ve taleplerini öğrenmek amacıyla bir anket başlattı. Bodrum Belediyesi internet sitesinden ulaşılabilen anketin sonuçları, Bodrum Belediyesi’nin 2020-2024 Stratejik Planı kapsamında değerlendirilecek.

2020-2024 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında Belediyenin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden başlatılan anket üç bölümden oluşuyor. Bodrum Belediyesi’nin sorumluluk alanındaki hizmetlerine dair değerlendirmelerin ve Bodrum’un geleceğe dair hedef ve beklentilerin sorulduğu ankette toplam 18 soruya yer veriliyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’da süreli ya da sürekli yaşayan herkesin Bodrum Belediyesi’nden hizmet talep etme ve denetleme hakkı olduğunu belirterek “Şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir belediyecilik anlayışımızın bir gereğini daha yerine getirmek amacıyla, vatandaşlarımızın düşüncesine ve görüşlerine başvuruyoruz. Anket sonuçları, Bodrum Belediyesi’nin hazırlanmakta olan Stratejik Planında kullanılacak. Her zaman söylediğimiz gibi, Bodrum’u Bodrum’da yaşayan halkımızla birlikte yönetmeye kararlıyız.Bodrum’un geleceğini, Bodrum’da yaşayanlarla birlikte planlayacağız.” diye konuştu.