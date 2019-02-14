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Bodrum Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutladı

Bodrum Belediyesi, tüm dünyada kutlanılan 14 Şubat Sevgililer Günü’nü vatandaşlara çiçek ve çikolata dağıtarak kutladı.

14 Şubat 2019 Perşembe 17:43
Bodrum Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutladı

Bodrum Belediyesi, tüm dünyada kutlanılan 14 Şubat Sevgililer Günü’nü vatandaşlara çiçek ve çikolata dağıtarak kutladı.


Bodrum BelediyesiKültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından sembolik olarak Bodrum ilçe merkezinde dağıtılan çiçek ve çikolatalar, vatandaşları mutlu etti. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un Sevgililer Günü kutlama mesajının da iliştirildiği kırmızı güller, belediye personeli tarafından güler yüzle vatandaşlara sunuldu.


Bu güzel sürprizden duydukları memnuniyeti belediye personeli ile paylaşan vatandaşlar, Başkan Kocadon’a ise nazik jestinde ötürü teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:43
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