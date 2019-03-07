0553 313 94 23

Bodrum Belediye Başkanı gözyaşlarına boğuldu

Bodrum Belediye Meclisi’nde son kez toplantıya katılan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, veda konuşması yaparken gözyaşlarına boğuldu.

07 Mart 2019 Perşembe 11:28
Bodrum Belediye Başkanı gözyaşlarına boğuldu

Bodrum Belediye Meclisi’nde son kez toplantıya katılan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, veda konuşması yaparken gözyaşlarına boğuldu. Duygusal anların yaşandığı toplantıda gözyaşları sel oldu.

 

Konacık Mahallesi’nde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Bodrum Belediye Meclisi son ve 2019 yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Herodot Kültür Merkezi girişinde çiçeklerle karşılanan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, toplantının başında bir konuşma yaptı. Demokrat Parti’den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, katıldığı son meclis toplantısında gözyaşlarına boğuldu. Kocadon, siyasi hayatı, Bodrum Belediye Başkanlığı dönemi ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olma süreci ile ilgili yaptığı konuşmada duygusal anlar yaşadı. Kocadon, “Belediye başkanlığım sürecinde hiç kimsenin kalbini kırmamaya çalıştım. Odama giren herkese bir çözüm üretmeye çalıştım. Hep çözümün bir parçası olarak 20 yıla yakın görev yaptım. Bu süreçlerde yanlışlarımız da olmuştur. Bilmeyerek bir kardeşimizi kırdıysak özür dilerim. Ama kimsenin elinden yasal yetkisini almadım, kimsenin ekmeğiyle oynamadım. Bodrum halkına, çalışan tüm personelime, 1999 yılından bu yana benimle birlikte çalışmış siyasi arkadaşlarıma, meclis üyelerime hepinizin huzurunda hakkımı helal ediyorum” dedi.

 

Konuşmasının ardından Mehmet Kocadon’a çiçek takdim edilerek meclis toplantısına geçildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:28
  1. Muğla
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuk işçiliği ile mücadele toplantısı yapıldı
    1. Çocuk işçiliği ile mücadele toplantısı..
    2. Kahire'nin batısında 7 militan öldürüldü
    3. Kılıçdaroğlu: "Muhtarlar bu toplumun..
    4. "Garanti ile Geleceği Kodla"..
    5. Cizre’de üstyapı çalışmaları devam..
    6. "Vapurdan Tramvaya ücretsiz aktarma"..
    7. AUSDER zirvesinden Kocaeli ödülle döndü
    8. Şimdi Bursa ve Gaziantep zamanı
    9. Şehzadeler’den amatör spora 151 bin..
    10. Çorlu’da Kablo Teknolojileri..
    11. Osmangazi’de aşıklar gecesi
    12. MSÜ başvurularında ikinci şans
    13. Antalya'daki yerleşik yabancılar..
    14. Tercan Belediyesi son meclis..
    15. Genç, Trabzon’dan rekor oy bekliyor
    16. FÜ ile İŞKUR arasında iş birliği..
    17. MTDF Başkanı Öter’den 8 mart açıklaması
    18. Yaşadıklarımızın hikmeti nedir?
    19. MESO’dan kadın üyelere hediye yağmuru
    20. Antalya turizm sektörü Berlin’e..
    21. Bylock kullanan karı koca FETÖ’den..
    22. Zekeriya Öz'ü aklayan eski Yargıtay..
    23. Arabulucu Türkiye
    24. Kader mahkûmlarını yeniden topluma..
    25. Milletvekili Fırat 8 Mart Kadınlar..
    26. Süper Lig’de 25. hafta hakemleri..
    27. Japonya’dan örnek aldılar, Kaz Gölü..
    28. İSO, "İstihdam Seferberliği" için..
    29. THY, yolcularına 29 bin 966 ton..
    30. MHP’li Atay’dan Celal Doğan’a sert..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!