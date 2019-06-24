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Böcek’ten Alanya’nın cadde ve sokaklarını iade sözü

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, göreve gelmesinin ardından ilk resmi ziyaretini Alanya Belediyesi’ne gerçekleştirdi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 18:28
Böcek’ten Alanya’nın cadde ve sokaklarını iade sözü

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, göreve gelmesinin ardından ilk resmi ziyaretini Alanya Belediyesi’ne gerçekleştirdi. Başkan Böcek, yaptığı açıklamada, “Söz verdiğim gibi talep olursa Alanya’nın haklarını Alanya’ya iade edeceğim” dedi.


Göreve gelmesinin ardından ilk resmi ziyaretini Alanya’ya düzenleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i makamında ziyaret etti. Alanya’ya büyük önem verdiklerini ifade eden ve uyum içerisinde bir 5 yıl geçirmeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Böcek, bu 5 yılda da birçok hizmeti gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.



Yücel: " En büyük arzumuz memleketin kazanması"


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Başkan Böcek’e yeni görevinde başarılar dileyerek, “Şehrimize samimiyetle hizmet etmek istiyoruz. Önemli olan memleketimizin kazanması. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in de aynı düşüncelere sahip olduğuna olan inancım tam” diye konuştu.



Böcek: " Sözlerimin arkasındayım"


Başkan Yücel ile birlikte açıklamalarda bulunan Başkan Böcek, “Alanya’nın 2014’te alınan cadde ve sokaklarını seçimden önce söz verdiğiniz gibi iade edecek misiniz?” sorusuna, “Verdiğim her sözümün arkasındayım. Başkanımız Adem Murat Yücel’in resmi talebi sonrası bu sözümü gerçekleştirmekten geri durmayacağım. Önümüzde şehrimize hizmet etmek için bir 5 yılımız var ve bunu en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Adem Başkanım ile uyum içerisinde bir dönem geçirmek istiyorum. Siyaseti artık siyasetçiler yapacak. Bizler hizmet insanları olarak çalışmalarımızı yürüteceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 18:28
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