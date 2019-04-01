0553 313 94 23

Böcek, zaferini partililerle paylaştı: " Antalya kazandı, demokrasi kazandı."

Kesin olmayan sonuçlara göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Millet İttifakı adayı CHP’li Muhittin Böcek, mutluluğunu partililerle paylaştı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 01:20
Böcek, zaferini partililerle paylaştı: " Antalya kazandı, demokrasi kazandı."

Kesin olmayan sonuçlara göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Millet İttifakı adayı CHP’li Muhittin Böcek, mutluluğunu partililerle paylaştı. Böcek seçimi Antalya ve demokrasinin kazandığını bildirdi.



31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nden resmi olmayan sonuçlara göre önde çıkan Böcek, başarısını partilileriyle paylaştı. Böcek, CHP Antalya İl Başkanlığı önünde gerçekleşen kutlamada partilinin konfeti ve alkış yağmuru eşliğinde karşılandı. ’Büyük başkan’ sloganları eşliğinde partililere hitap eden Böcek, 100 günlük seçim çalışmasının ardından Antalya’nın yüzünün güldüğünü söyledi.



100 gündür gece gündüz çalıştıklarını anımsatan Böcek, “Ama Antalya’da seçimi kim kazandı biliyor musunuz?Antalya kazandı, demokrasi kazandı. Antalya’nın 913 mahallesinde bizleri yalnız bırakmayan, hangi partiden olursa olsun oy veren herkse teşekkür ediyorum. 25 yıldır beni bağrınıza bastınız. Bende tam 25 yıldır doğup büyüdüğüm bu topraklara, beni seven, seçen aday gösteren hiç kimseyi mahcup etmeden, çalmadan, çaldırmadan bugünlere geldim. Allah’ımıza hamd olsun. Bize yapmadıklarını olabilirler. Ama Antalya bizim her şeyimiz. Bütün çalışmalarımız bundan sonra Antalyalı hemşehrilerim içindir.” dedi.



"Derman olmak için geldik"


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e teşekkür eden Böcek, “Bundan sonra yine Antalya’mızda 19 ilçemizde bütün belediye başkanı arkadaşlarımızla hep birlikte Antalya için çalışacağız. Ötekileştirilen, haksızlığa uğrayan bütün vatandaşlarımızın dertlerine derman olmak için geldik. Vermiş olduğunuz oyları namusum gibi koruyacağım.” diye konuştu.



Böcek’e, CHP Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın eşlik etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 01:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerel seçimde gözler geçersiz oylarda
    1. Yerel seçimde gözler geçersiz oylarda
    2. Gercüş’te İlk defa AK parti Belediyeyi..
    3. TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut atandı
    4. Cengiz Ergün’den 3. seçim zaferi
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması..
    6. "Cumhurbaşkanımızın, Yıldırım ile..
    7. 2019 yerel seçim sonuçları
    8. CHP, Manisa’da 4 belediyeyi kazandı
    9. Bahçeli seçim sonuçlarını değerlendirdi
    10. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali..
    11. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    12. Karalar: “ ’Büyükşehir belediye..
    13. AK Parti’den meydanda kutlama
    14. Altun: "Cumhurbaşkanımızın bu geceki..
    15. Fahrettin Altun'dan İstanbul açıklaması!
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balkon..
    17. Söke’nin yeni Belediye Başkanı Levent..
    18. Rize’de yeni Belediye Başkanları belli..
    19. Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimleri
    20. 2019 yerel seçim sonuçları
    21. Sadece 1 oy farkla AK Parti kazandı!
    22. 2019 yerel seçim sonuçları
    23. 2019 yerel seçim sonuçları
    24. Boko Haram ile mücadele
    25. 2019 yerel seçim sonuçları
    26. Korkuteli’nde Belediye Başkanı Ömer..
    27. Alanya’da Süleyman Seba ve Pascal..
    28. "Millet İttifakı"nda HDP etkisi
    29. CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye..
    30. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yeni..
    Yeni parti iddialarıyla gündeme geliyordu! Gül ilk kez...
    Yeni parti iddialarıyla gündeme geliyordu! Gül ilk kez...
    Kavaklı'dan Peygamberimiz'e hakaret eden Nazif Ay'a sert tepki: Söz konusu İslam olunca, namussuzca saldırıyorlar!
    Kavaklı'dan Peygamberimiz'e hakaret eden Nazif Ay'a sert tepki: Söz konusu İslam olunca, namussuzca saldırıyorlar!
    Uygunsuz görüntüleri şikayet eden başörtülü öğrencilere öğretmenden şoke eden azar!
    Uygunsuz görüntüleri şikayet eden başörtülü öğrencilere öğretmenden şoke eden azar!
    PKK’ya giden 3 TIR silah ele geçirildi
    PKK’ya giden 3 TIR silah ele geçirildi
    Milli İHA Anka, Asya'ya uçtu!
    Milli İHA Anka, Asya'ya uçtu!

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    CHP’ye mühür basılmış sahte oy pusulaları ele geçirildi
    CHP’ye mühür basılmış sahte oy pusulaları ele geçirildi
    İşte İzmir'den ilk sonuçlar! 2019 yerel seçimleri İzmir sonuçları
    İşte İzmir'den ilk sonuçlar! 2019 yerel seçimleri İzmir sonuçları