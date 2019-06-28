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Böcek, “Varsak-Otogar güzergahı Temmuz sonu açılacak”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 3.

28 Haziran 2019 Cuma 15:24
Böcek, “Varsak-Otogar güzergahı Temmuz sonu açılacak”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 3. Aşama Raylı Sistem Hattı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. 31 Mart seçimleri öncesinde açılan Varsak-Otogar güzergahındaki seferlerin seçimlerin ardından yüklenici firma tarafından teknik testlerin yapılması amacıyla durdurulduğunu vurgulayan Başkan Böcek, “Temmuz ayı sonu itibariyle 3. Aşama Raylı Sistem Otogardan Varsak’a kadar açılmış olacak” dedi.


Göreve geldiği günden bu yana 3. Aşama Raylı Sistem hattı ile ilgili süreci yakından takip eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek, Başkan Danışmanı ve Sözcüsü Dr. Öğretim Üyesi Cem Oğuz ve Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Hülya Atalay ile birlikte incelemelerde bulundu. Raylı Sistem İnşaat alanında çalışan işçilerle selamlaşan Başkan Böcek, inşaatın tünel bölümünü de gezdi.


Başkan Böcek, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden bir süre önce hizmete açılan ancak 1 Nisan 2019 tarihinde yüklenici firma tarafından teknik eksiklerin tespit edilebilmesi amacıyla seferleri durdurulan 3. Etap Raylı Sistemin Varsak-Otogar hattı arasında yolcu taşımaya başlayabilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Sistem teknik testlerden geçiyor


Trafik ve yolcu güvenliği açısından sistemin teknik anlamda 28 testten geçmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Böcek, “28 test can ve mal güvenliği açısından son derece önemliydi. Ben mazbatamı almadan önce burası yüklenici firma tarafından durdurulmuştu. Biz de arkadaşlarımızla birlikte hemen toplantılarımızı yaptık ve sürece hız verdik” dedi.


Böcek, Temmuz ayı sonu itibariyle 3. Aşama Raylı Sistem Hattı’nın Otogar’dan Varsak’a kadar olan bölümünün açılmış olacağını belirterek, “Bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah kaza bela vermeden hayırlısıyla sevgili Kepezli hemşehrilerimizin hizmetine Temmuz ayı sonunda inşallah açmış olacağız. O zamana kadar da 28 test tamamlanmış olacak” diye konuştu.



Otogar - üniversite arasında çalışmalar sürüyor


3. Aşama Raylı Sistem Hattı’nın Varsak’tan Zerdalilik’e kadar olan toplam uzunluğunun 24,4 kilometre olduğunu ifade eden Başkan Böcek, hattın geri kalanı için de çalışmaların devam ettiğini söyledi. Böcek, “Otogarı geçince tünelin çalışmaları devam edecek. Akdeniz Üniversitemizden ve Meltem’den nostalji tramvayı hattına ulaşıp toplamı 24,4 kilometre olan çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


1 Nisan 2019 tarihi itibariyle Varsak-Otogar arasında yapımı tamamlanan hatta sistemi durduran yüklenici firma, araç-durak ve güzergah gabarisi uyum testleri, elektrik altyapısı- kataner sistem-dezeksman ve trafo bağlantısı testleri ile sistem seyir süresi-güzergah üzeri kavşak sinyalizasyon süreleri tespiti testlerini tamamladı. Yüklenici firma, durak isimlendirme, bilet sistemi ve engelli yönlendirmelerine yönelik çalışmalarına da devam ediyor. Bahse konu işlerin yapımının Temmuz ayı sonunda tamamlanmış olması hedefleniyor. Bunun ardından Varsak-Otogar arasındaki 11 kilometrelik hattın geçici kabulü, Büyükşehir Belediyesi meclisine sunumu ve belirlenen sözleşmesi şartlar altında Ulaşım A.Ş’ye devri gerçekleştirilecek.



Otogar kavşağı geçiş tüneli yapılıyor


Öte Yandan, toplam uzunluğu 24,4 km olan 3. Etap Raylı Sistem Hattı’nın Sakarya Bulvarı-Dumlupınar Bulvarı arasında yer alan Otogar Bölgesi yapılarında ve Varsak depo sahası faaliyetleri de devam ediyor. Otogar Kavşağı geçişini sağlayacak olan yerin 24 metre altındaki bin 300 metre uzunluğunda olan tünelin çalışmaları ise sürüyor. Tünel çalışmalarına ek olarak Varsak-Otogar Hattı’nın devamı olan Akdeniz Üniversitesi yönündeki çalışmalara da başlandı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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