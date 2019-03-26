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Böcek, “Tutamayacağım sözü asla vermedim.”

Millet İttifakın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, “Altyapıdan imara, eğitimden kültüre, toplu taşımadan kent planlamasına kadar, şehrin bütün bileşenleriyle ortak kanaat oluşturup, hareket edeceğiz" dedi.

26 Mart 2019 Salı 17:13
Böcek, “Tutamayacağım sözü asla vermedim.”

Millet İttifakın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, “Altyapıdan imara, eğitimden kültüre, toplu taşımadan kent planlamasına kadar, şehrin bütün bileşenleriyle ortak kanaat oluşturup, hareket edeceğiz" dedi.


CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, güne Antalya Balıkçı Barınağında balıkçı esnafını ziyaret ile başladı. Ardından Salı Grubu olarak da bilinen Sanayici ve İşadamları Grubunun konuğu oldu.


Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Semih Esen ile birlikte sabah saat 04.00’te Balıkçı Barınağında balıkçı mezatına katılan Muhittin Böcek, hemen sonrasında Salı Grubunun bu haftaki konuğu oldu. Salı Grubu Başkanı Muharrem Koç’un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Millet İttifakın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Ümit Uysal ve Kepez Belediye Başkan Adayı Murat Dinç’te katıldı.


Belediye başkanı olduğu 20 yıllık süre içinde vicdanını rahatsız edecek hiçbir şeyin altına imza atmadığını belirten Başkan Böcek, "Tutamayacağım sözü asla vermedim. Gerçekleştirdiğimiz her projede önceliğimiz, halkımızın daha mutlu ve huzurlu olmasına, yaşam kalitesini artırmaya yönelikti." dedi.



Yerelden kalkınma modeli


Antalya’da yaşayanların refah seviyelerinin artırılmasının temel hizmet anlayışı olacağını vurgulayan Muhittin Böcek, alışılagelmiş belediyecilik anlayışının kendi döneminde sona ereceğini söyledi. Antalya’nın planlı, kurallı ve kimlikli bir kent olması için A’dan Z’ye çalışmalar yaptıklarını anlatan Böcek, projeleri bunlara göre hazırladıklarını aktardı.


Belediyelerin siyaset değil hizmet üretmesi gereken kurumlar olduğunu dile getiren Muhittin Böcek, "Bugüne kadar kimsenin ekmeği ile oynamadık, hep kazandırmaya çalıştık. Hiçbir belediye çalışanı siyasi görüşünden dolayı işten çıkarılmayacak. Çünkü biz birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz, birlikte kazanacağız" dedi. Muhittin Böcek, “ASAT Meclisinde su indirimiyle ilgili verdiğimiz önergeler her defasında red edilmiştir. Bizlerin bu önergelerini red edenler bu gün müjde diye su indirimi ve ücretsiz ulaşım diye vatandaşa duyuru yapıyor. Tamamen popülist bir yaklaşımla yapılan bu açıklamalar seçim korkusudur.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 17:13
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