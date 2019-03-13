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Böcek: "Şarampol Caddesi’nin eski günlerini yaşatacağız"

Şarampol Caddesi’nde esnafları ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, cadde boyunca birçok dükkanda satılık ve kiralık tabelası gördüklerini belirterek, Şarampol Caddesi’ni eski hareketli günlerini yeniden yaşatacaklarını söyledi.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:41
Böcek: "Şarampol Caddesi’nin eski günlerini yaşatacağız"

Şarampol Caddesi’nde esnafları ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, cadde boyunca birçok dükkanda satılık ve kiralık tabelası gördüklerini belirterek, Şarampol Caddesi’ni eski hareketli günlerini yeniden yaşatacaklarını söyledi.


CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile birlikte Şarampol Caddesi’nde esnafları ziyaret etti. Başkan adayı Böcek ve Ümit Uysal, tek tek esnafları ziyaret ederek, hayırlı işler diledi. Muhittin Böcek ve Uysal, esnafları dinleyerek, sorunlarına yönelik gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.


CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, Şarampol Caddesi esnafının sorunlarını yakından bildiğini belirterek, “Esnaflarımızı dinledik. Gezerken gördük ki, birçok işyeri devren kiralık, satılık tabelaları ile dolu. 31 Mart’tan sonra Şarampol Caddesi ile ilgili ciddi çalışmalarımız olacak. Şarampol’ü eski günlerindeki gibi hareketli hale getirmek için çalışma yapacağız. Hem vatandaşımız mutlu olacak, hem esnafımız mutlu olacak” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:41
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