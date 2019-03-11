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Böcek: "Lara Kent Parkını halkımıza kazandıracağız"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, Serik Kadriye Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:36
Böcek: "Lara Kent Parkını halkımıza kazandıracağız"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, Serik Kadriye Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu.


CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, Serik İlçesi’nin Kadriye Mahallesi’nde Millet İttifakının Serik Belediye Başkan adayı Yusuf Mecek’in meclis üyesi aday tanıtın toplantısına katıldı. Kadriyeliler Başkan Böcek’e yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Başkan adayı Muhittin Böcek, alanı dolduran vatandaşlara projelerini anlattı.


Antalya halkının yıllardır geri kazanılması için mücadele ettiği Lara Kent Parkı’nı halka kazandırmak istediklerini söyleyen Başkan adayı Böcek, “3 bin 500 dönüm yüzölçümlü Lara Kent Parkı olarak planlanan ancak kendi haline bırakılan alanı, halkımız aktif bir şekilde kullanılmalıdır. Lara Kent Parkı ve Lara sahili Antalyalıların ve kent dinamiklerinin öngördüğü şekilde tüm halkın ve turistlerin yararlanacağı eşsiz bir alan haline getireceğiz” dedi.


CHP Büyükşehir Başkan adayı Muhittin Böcek, 100. yıl alanındaki 40 dönümlük araziyi, yeni bir kent meydanı ve katlı otopark olarak kazandıracaklarını belirterek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne verilmiş, 100 yıl alanındaki 40 dönümlük arazı üzerinde kazılı olan alana katlı otopark yapılacak. Afet zamanların da bu otopark toplanma ve sığınma mekanı olarak kullanılabilecek” diye konuştu. Başkan adayı Böcek, Kadriyelilerden Serik’te Yusuf Mecek’e Büyükşehir’de ise kendisine destek istedi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:36
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