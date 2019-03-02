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Böcek Kumluca’da SKM açılışına katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek,CHP Kumluca Belediye Başkan adayı Mustafa Köleoğlu’nun Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını gerçekleştirdi.

02 Mart 2019 Cumartesi 18:04
Böcek Kumluca’da SKM açılışına katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek,CHP Kumluca Belediye Başkan adayı Mustafa Köleoğlu’nun Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını gerçekleştirdi.


CHP Kumluca Belediye Başkan adayı Mustafa Köleoğlu’nun Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Milletvekili Cavit Arı, Rafet Zeybek, Aydın Özer, İYİ Parti Milletvekili Hasan Subaşı, Feridun Bahşi, Tuba Varol Çokal, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi



’Hal’den anlarım’


Vatandaşlara projelerini anlatan Böcek, “Antalya’ya hazırladığımız projeler halkın derdine derman olacak projelerdir. Tarımla ilgili halden anlayan bir başkanınız var. Antalya’nın çok önemli sorunları var. Hep birlikte bu sorunları çözeceğiz. Bizim karşımızda aday olanlar projelerini açıklamışlar. Siz ilk önce 2004-2009’da 2014-2019’da halka verdiğiniz sözleri tutun. İlk defa aday olmuş gibi proje açıklıyorlar. Bunca yıldır nerdeydiniz” dedi. Başkan adayı Böcek, daha sonra katılımcılarla birlikte seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi.



Beykonak mahallesinde vatandaşı dinledi


Muhittin Böcek, Yaş Sebze-Meyve İşçileri Derneği Kumluca Şube Başkanı İbrahim Korkut ve yönetimini ziyaret etti. Böcek, işçilerin sorunlarını dinleyerek, göreve geldiklerinde kısa sürede çözeceklerini söyledi. Büyükşehir Başkan adayı Böcek, Beykonak Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Muhittin Böcek, vatandaşlara projelerini anlatarak destek istedi.



Muhtarlarla buluştu


CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek’in Kumluca ziyaretindeki son durağı ise muhtarlar oldu. Kumluca Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Tüfekçi’nin ev sahipliğinde muhtarlarla bir araya gelen Böcek, muhtarları dinledi. ‘Muhtarlar benim mesai arkadaşımdır diyerek sözlerine başlayan Muhittin Böcek, “20 yıldır belediye başkanlığım süresinde muhtarlarımız bizlerin her zaman çalışma arkadaşımız olmuştur. Muhtarlarımız halkımızla bizlerin arasında köprü görevi görür. Muhtarlarımızın taleplerini her zaman dikkate aldık, alacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 18:04
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