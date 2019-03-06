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Böcek: Kırsala imar planı gelecek, sosyal hayat gelişecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Gazipaşa’dan Kaş’a kadar Antalya’nın planlı bir kent olacağını belirterek “Kırsala imar gelecek, sosyal hayat gelişecek” dedi.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:27
Böcek: Kırsala imar planı gelecek, sosyal hayat gelişecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Gazipaşa’dan Kaş’a kadar Antalya’nın planlı bir kent olacağını belirterek “Kırsala imar gelecek, sosyal hayat gelişecek” dedi.


Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Manavgat Belediye Başkanı ve CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen’in proje tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıya CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Aydın Özer, Cavit Arı, Rafet Zeybek, CHP Akseki Belediye Başkan Adayı Erdoğan Erdoğan, CHP Konyaltı Belediye Başkan adayı Semih Esen, İYİ Parti idarecileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan adayı Muhittin Böcek, toplantıya Manavgatlıların yoğun sevgi gösterisi eşliğinde girdi.



İmar planı yapılacak


Manavgat halkına projelerini anlatan CHP Büyükşehir adayı Böcek, “Gazipaşa’dan Kaş’a kadar Antalya’nın planlı bir kent olacak. Mahalleye dönüşen tüm köylerin yerleşim alanlarını tespitini yaparak imar planlarını tamamlayacağız. Muhtarlıkların gözetiminde sosyal donatı alanları planlayacağız. Düğün salonu, kapalı pazar yeri, okuma salonu, spor salonu gibi donatılarla kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılanacak” dedi.



Turizmi 12 aya yayacağız


Turizmin Manavgat için olmazsa olması olduğunu söyleyen Muhittin Böcek, “Antalya’da turizmin 12 aya yayılması noktasında kış turizmi için gerekli adımları atacağız. Tahtalı Dağ ve Saklıkent bölgelerine ulaşım rahatlığı sağlayarak, halkımızın yararlanacağı günübirlik tesisler açacağız. İlçelerimizin arıtması yetersiz kalıyor. Bazı ilçelerde mavi bayraklarımızı kaybettik. Tüm ilçeleri kapsayan Atıksu-Arıtma Master Planı yapacağız. Mevcutları iyileştirerek arıtma tesisi sorununu çözeceğiz” diye konuştu. Şükrü Sözen’in Manavgat’a son 10 yılda çok önemli değerler kattığını belirten Böcek, Manavgat’ta Şükrü Başkan’a Büyükşehir’de kendisine Manavgatlılardan destek istedi.


Başkan adayı Böcek ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, daha sonra İbrahim Sözen ve Antalya Caddesi’ndeki esnafları ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler dileyen Böcek, esnafın sorunlarını dinledi.Başkan adayı Böcek, vatandaşla sohbet ederek, bol bol fotoğraf çektirdi. Ziyaret sırasında bir taksi durağına uğrayana Böcek ve Sözen, taksici esnafının sofrasına konuk olarak, lokmalarını paylaştı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:27
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