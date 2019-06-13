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Böcek: " hayırsever olmaktan gururluyum"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi’nin ilk mezuniyet törenine katıldı.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:34
Böcek: " hayırsever olmaktan gururluyum"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi’nin ilk mezuniyet törenine katıldı. 4 yıl önce 340 öğrenci ile eğitim öğretime kapılarını açan Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi’nin bugün 1200 öğrencisi olduğunu belirten Başkan Böcek, kısa sürede büyük başarılara imza attığını söyledi.


4 yıl önce 340 öğrenci ile eğitim öğretime kapılarını açan Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi’nde dün akşam ilk mezuniyet sevinci yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kendi ve rahmetli babasının adını taşıyan Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi’nde düzenlenen 2018-2019 eğitim-öğretim yılı mezuniyet törenine katıldı. Okulun ilk mezuniyet töreni olması nedeniyle öğrencilerin yanı sıra, öğretmen, idareciler, veliler kadar Başkan Muhittin Böcek de duygulu ve heyecanlı anlar yaşadı. Başkan Böcek, okul bahçesinde düzenlenen törende öğrencilerle yakından ilgilendi. Bol bol fotoğraf çektirdi.



Beni gururlandırdılar


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan mezuniyet töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “2018-2019 eğitim-öğretim dönemimizin açılış töreninde Konyaaltı Belediye Başkanıydım. Şimdi ise böylesine anlamlı bir günde okulumuzun ilk mezuniyet törenine Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ve bir hayırsever olarak katılmaktan mutluluk duyuruyorum. Bundan 4 yıl önce 340 öğrenciyle eğitim-öğretime kapılarını açan Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisemizin bugün 1200 öğrencisi var. Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisemiz kısa süre içinde birçok başarıya imza attı. Bu başarı her yıl katlanarak artıyor. Bu da beni gururlandırıyor” dedi.


Muhitin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi alanının 107 dönüm olduğunu hatırlatan Başkan Böcek, “Bu topraklarda hayatım ve gençliğim geçti. İneklerimizi otlattığımız, katırımızla, traktörümüzleçift sürdüğüm, bağında, bahçesinde portakal topladığımız bu alan 107 dönümdür. Öncelikle babamı ve annemi rahmetle anıyorum. Bu toprakları bizlere bıraktı gitti. Biz de bir hayırsever olarak babamızın adını yaşatalım istedik ve ailemle karar verdik. Muhittin Mustafa Böcek olsun istedik.Dönemin Antalya Valisi ve Milli Eğitim Müdürümüzle protokolümüzü imzaladık. Geleceğimizin teminatı sevgili gençlere okulumuzu hediye ettik. Helali hoş olsun. Okulumuzun bugünlere kadar gelmesine vesile olan idarecilerimize,öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimizeteşekkür ediyorum. Antalya’mızın en önemli en güzel ve en gözde okullarından birisi oldu” diye konuştu.


Başkan Böcek, hafta sonu yapılacak üniversite sınavına girecek öğrencilere de başarılar dileyerek, “Yolları açık olsun. Bahtları açık olsun. İnşallah Antalya’mızın ve geleceğimizin yöneticileri bu okullardan çıkacak. Öğrencilerimize ve kıymetli ailelerine teşekkür ediyorum.Başöğretmen Atatürk’ün devrim ve ilkeleri doğrultusunda yol ve mesai harcayan sevgili öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum. Katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyetle kalın. Atatürk’le kalın” dedi.



Altın taktı


Konuşmanın ardından Başkan Böcek’e çiçek takdim edildi. Başkan Böcek çiçeği ailesi adına aldığını söyledi. Başkan Muhittin Böcek, daha sonra okul birinci, ikinci ve üçüncüsüne, tam, yarım ve çeyrek altın taktı. Mezuniyet töreni okul öğrencilerinin gösterileri ve konserleri iledevam etti.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:34
  1. fotoğraf
  2. konser

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