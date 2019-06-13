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Böcek: " Geçmiş dönemden kalan 11 proje beklemeye alındı "

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçmiş dönemle hesaplaşmak için gelmediğini belirterek “Geçmiş dönemden kalan 11 proje beklemeye alındı.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:24
Böcek: " Geçmiş dönemden kalan 11 proje beklemeye alındı "

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçmiş dönemle hesaplaşmak için gelmediğini belirterek “Geçmiş dönemden kalan 11 proje beklemeye alındı. Ayakları yere basan, doğru projeler ile Antalyalıların dertlerine derman olacağız.” dedi.


KRT TV’de yayınlanan Gündem Özel Programı’nda Hatice Demircan’ın sorularını yanıtlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 5 yıllık dönemde neler yapacağını anlattı. Mazbatasını aldığı günden bu yana siyasi davranmadan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte Antalya’yı yönetmeye gayret gösterdiğini anlatan Başkan Böcek, “Siyasi seviyeyi koruyarak dertlere derman olmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



Halkın yararına olar projeler devam edecek


Geçmiş dönemle bir hesaplaşma için gelmediğinin altını çizen Başkan Böcek, “Arkadaşlarımız ile çalışmalarımız devam ediyor. Mevzuata uygun görmediğimiz bir konu olursa ilgili yerlere bunları söyleyeceğiz” dedi. Antalya’nın geleceği için önem taşıyan ve Antalya halkının yararına olacak projelere devam edeceklerini anlatan Başkan Böcek, geçmiş dönemden kalan 11 projeyi beklemeye aldıklarını belirterek şunları söyledi: “Biz Konyaaltı Belediyesi’nde bütün ihalelerimizi 2017’de yaptık. Seçime giderken ihale yapılması doğru değil. Büyükşehir’de Kasım, Aralık, Ocak gibi ihaleler yapılmış. Şimdi biz bunları inceliyoruz. Devlette devamlılık vardır. Halkımızın arzu ettiği birinci derecede önem taşıyan projelerimiz devam edecek. Ancak bazıları abartılmış. Eksiltmeli gidiyoruz. Arkadaşlarımız projeleri incelemeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.



Sahil projesi şeffaf değil


Konyaaltı Sahil Projesi konusunda da açıklamalar yapan Başkan Böcek, sahilin ihale sürecinin şeffaf olmadığını ifade etti. Başkan Böcek, “Güvenlik, temizlik her şey yüklenici firmanın olması gerekirken burada hoş olmayan, doğru bulmadığımız konular var. İhaleye tek kişi girmiş ve rekabet koşulları oluşmamıştır” diye konuştu.



Arıtma master planı yapılıyor


Turizmin Antalya için önemine değinen Başkan Böcek 15-16 milyon turistin geldiği bir Antalya için canla başla çalıştıklarını söyledi. Başkan Böcek, turizmin gelişmesi için arıtma tesislerinin büyük öneme sahip olduğunu belirterek, arıtma tesislerini geliştirmek ve büyütmek yönündeki hedeflere yönelik çalışmaların sürdüğünü anlattı. Başkan Böcek, arıtma tesislerinin bakımlarının devam ettiğini,araştırma master planı çalışmalarının ise sürdüğünü ifade etti.



Yerelden kalkınma


Antalya’nın en önemli sorunlarının başında işsizliğin geldiğine vurgu yapan Başkan Böcek,yerelden kalkınmaya yönelik çalışmalar yapılacağını vurguladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak üretici ile tüketici arasında köprü vazifesi göreceklerini anlatan Başkan Böcek, Halk Yem, Halk Süt gibi projelerin temelinde bunun olduğunu söyledi.



Ulaşımla ilgili ihtiyaçlar belirlenecek


Ulaşım Master Planı ile ilgili çalışmaların da sürdüğünü belirten Başkan Böcek, Antalya’nın ulaşımla ilgili ihtiyaçlarının bu çalışma sonucuna göre belirleneceğini dile getirdi. Başkan Böcek, “Hedefimizde hem taşıyanların memnun olacağı hem de taşınanların memnun olacağı bir ulaşım sistemi oluşturmak var” ifadelerini kullandı.


Çılgın proje değil olabilecek, ayakları yere basan projelerle Antalyalıların karşısına çıktıklarını söyleyen Başkan Böcek, “Antalya merkezini bir cazibe merkezi haline getirme gayesindeyiz. Doğru olan projelerimizle yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.



Altınportakal geri geliyor


Kültür sanatla ilgili projelerinden de söz eden Başkan Böcek, 26 Ekim’de 56.’sı düzenlenecek olan Film Festivali’nin eskiden olduğu gibi “Altın Portakal Film Festivali” adı ile yapılacağını söyledi. Başkan Böcek, festivalin 19 ilçeyi kapsayacak şekilde halkla bütünleştirileceğini de anlattı. Başkan Böcek Konyaaltı Belediye Başkanı olduğu dönemde “Okumak Lazım” sloganı ile başlayan kitap fuarını 10’cusunu ise çok daha geniş çaplı bir şekilde gerçekleşeceğinin altını çizdi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:24
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