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Böcek: Antalyaspor ve Alanyaspor’a yaz kampı tesisleri kazandıracağız

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Konyaaltı Sanayici ve İş Adamları Derneği üyeleriyle bir araya gelerek, projelerini anlattı.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:51
Böcek: Antalyaspor ve Alanyaspor’a yaz kampı tesisleri kazandıracağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Konyaaltı Sanayici ve İş Adamları Derneği üyeleriyle bir araya gelerek, projelerini anlattı.

 

Konyaaltı Sanayici ve İş Adamları Derneği (KONYSİAD) CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek’i ağırladı. KONYSİAD Başkanı İlhami Kaplan, her seçim döneminde belediye başkan adayları ile üyeleri bir araya getirerek kendilerini anlatma ve projelerini paylaşma fırsatı sağladıklarını söyledi. CHP Büyükşehir aday Muhittin Böcek, KONYSİAD üyelerine projelerini anlattı.



“Antalya’nın en önemli sorunu işsizliktir”

 

Başkan adayı Böcek, Antalya’da yerel kalkınma modeliyle çok güzel hizmetler kazandıracaklarını belirterek, “Yaptığımız araştırmalarda Antalya’nın en önemli sorunu işsizliktir. İkinci sorunu ulaşım daha sonra çevre gelmektedir. Ulaşım bilimsel çözümler sağlayacağız. Ulaşım Ana Planı’na göre belirlenen güzergahlarda Konyaaltı-Kundu, EXPO-Kundu, Kundu-Belek hattı doğru planlanmış raylı sistem yatırımı yapacağız. Trafik kaynaklı sorunları, Akıllı Ulaşım Sistemleri’ni kullanarak çözeceğiz” dedi.



“Yaz kampı tesisi inşa edeceğiz”

 

Siyaset ile sporu birbirinden ayıracağız diyen Başkan adayı Böcek, “Hiçbir zaman spor kulüplerine yönetici atama peşinde koşmayacağız. Şehrimizin iki önemli değeri Antalyaspor ve Alanyaspor’a sahip çıkacağız. Yaylalarımızda belirlenen bölgelerde, Antalyaspor ve Alanyaspor için yaz kampı tesisi inşa edeceğiz. İçinde antrenman sahası, jakuzi, hamam, SPA, havuz, restoran, oyun ve toplantı salonları, hobi odaları ve otoparkın olacağı modern bir tesis kazandıracağız” diye konuştu.

 

Büyükşehir adayı Muhittin Böcek, KONYSiAD üyelerinin sorularını cevaplandırdı. Daha sonra ise KONYSİAD Başkanı İlhami Kaplan, günün anısına Başkan adayı Böcek’e plaket takdim etti.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:51
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