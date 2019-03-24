Bocce Turnuvası’nda kaybeden olmadı

Tepebaşı Belediyesi tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen Bocce Turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. 20 lisanslı özel sporcunun katıldığı turnuvada kaybeden olmadı.

Tepebaşı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi’nden hizmet alan ve Tepebaşı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde spor faaliyetlerini sürdüren özel sporculardan oluşan Bocce Takımı düzenlenen turnuvaya katıldı. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla, Eskişehir’de ikinci kez düzenlenen turnuva Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri’nde gerçekleşti. 20 özel sporcunun katıldığı turnuvada bireyler takımlara ayrılarak hedef topa en yakın atışı yapmaya çalıştı ve keyifli bir mücadele yaşandı.

Özel bireylerin ailelerinin de tribünlerden heyecana ortak olduğu müsabakalar neticesinde, Buğra Koçak ve Özkan Er birinciliği elde etti. Turnuvanın ikinci ekibi Aslı Can Akşan ve İrem Yavuz, üçüncü ekibi ise Emre Faydalı ve Hakan Bayraktaroğlu oldu. Etkinlik sonunda sporcuları tebrik eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, tüm gençlerin birinci olduğunu vurgulayarak katılımcıların tamamı ile gurur duyduğunu belirtti.

Başkan Ataç daha sonra 20 bireye madalya ve katılım belgesi ile dereceye girenlere ise kupalarını takdim etti. Özel bireylerin de Başkan Ataç’a teşekkür ederek yoğun sevgi gösterdiği etkinlik, çektirilen fotoğraf ile sona erdi.