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Bocce şampiyonları, madalyalarıyla birlikte Başkan Yılmaz’ı ziyaret etti

Türkiye Bocce 1’inci Lig Şampiyonu olan ve Türkiye Bocce Volo Şampiyonası’nda da derece alan Toroslar Belediyesi Bocce Takımı sporcuları, madalyaları ile birlikte Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ı ziyaret ederek, kendilerine sunduğu desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:35
Bocce şampiyonları, madalyalarıyla birlikte Başkan Yılmaz’ı ziyaret etti

Türkiye Bocce 1’inci Lig Şampiyonu olan ve Türkiye Bocce Volo Şampiyonası’nda da derece alan Toroslar Belediyesi Bocce Takımı sporcuları, madalyaları ile birlikte Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ı ziyaret ederek, kendilerine sunduğu desteklerden dolayı teşekkür ettiler.


Toroslar Belediyesi Bocce Takımı ve Milli Takım Antrenörü Niyazi Kutlay ve şampiyon sporcularla tek tek sohbet ederek, taleplerini dinleyen Başkan Yılmaz, Mersin’de bocce sporunun tanıtılmasına ve sevilmesine katkı sunan Antrenör Kutlay’ı ve sporcularını tebrik etti.


Takımın, ulusal ve uluslararası alanda kazandığı başarılar ile Mersin’in bocce sporunun merkezi haline geldiğine dikkat çeken Yılmaz, “Sporun her branşında olduğu gibi bocceyi de geniş kitlelere yayma hedefindeyiz. İlçemizde bocce tesisinin olması da bizim için büyük bir şans. Kentimizi, Avrupa ve dünya platformunda temsil eden ve böylesine önemli başarılara imza atan sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz” dedi.


Ziyaret sırasında, 5-10 Kasım 2019 tarihleri arasında Mersin’de yapılacak Dünya Şampiyonası ile ilgili görüş alışverişinde de bulunuldu. Başkan Yılmaz, Toroslar Belediyesi olarak uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, Toroslar Bocce Tesisi’nde gerçekleşecek olan Dünya Kupası’nda Toroslar Belediyesi Bocce Takımı oyuncularından milli sporcu Mehmet Can Yakın’ın Türkiye’yi temsil edecek olmasının da gurur verici olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:35
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