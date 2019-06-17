Bocce antrenör kursu başladı

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Bocce 1. kademe yardımcı antrenör kursu Bilecik’in Bozüyük ilçesinde başladı.

11- 20 Haziran 2019 tarihleri arasında devam edecek Antrenör Kursu ile ilgili bilgi veren Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Bilecik İl Temsilcisi İsmail Torunlar; “Bozüyük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi’nin de desteklemiş olduğu antrenör kursu Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonumuz ile planladığımız 11-20 Haziran 2019 tarihlerde Bozüyük ilçemizde yapılıyor. Kurs sonunda başarılı olacak adaylar 1. Kademe Bocce Antrenör Belgesi almaya hak kazanacaklar. Kursumuza katılan tüm antrenör adaylarımıza başarılar diliyorum“ dedi.